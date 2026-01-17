Vodiči, spomaľte: Hmla a poľadovica komplikujú dopravu

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na hmlu i poľadovicu. Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 m je na značnej časti Slovenska, s dohľadnosťou do 50 m je v lokalitách Svrčinovec, Batizovce, Brodno a Čierne-Polesie. Na poľadovicu si treba dávať pozor na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie. Informuje o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Takisto cesty prvej, druhej a tretej triedy sú prevažne zjazdné. Ich povrch je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov.
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Čertovica, Vrchslatina, Látky-Prašivá, Dobšiná a Huty majú povrch pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou jedného centimetra.