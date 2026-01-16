Vodiči, spomaľte! Zima udrela naplno: Poľadovica, hmla a sneh komplikujú dopravu na desiatkach úsekov

BRATISLAVA - Cestári upozorňujú na poľadovicu na horských priechodoch (HP) Látky-Prašivá a Vrchslatina, na ceste II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách III. triedy v oblasti Plešivca, Rimavskej Soboty, Rožňavy a Štítnika. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje sa svojom webe zjazdnost.sk.
V lokalitách Šturec, Námestovo a Štrba treba zase počítať s hmlou znižujúcou dohľadnosť do 100 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Na časti HP Donovaly a Šturec upozorňujú cestári na skaly, ktoré padajú na vozovku.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú prevažne zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu hrubom jeden až tri centimetre.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Dobšiná a Huty majú povrch vozovky pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre. Zľadovatený sneh hrubý dva centimetre je na HP Zbojská a na HP Látky-Prašivá a Vrchslatina je poľadovica.