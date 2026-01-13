Smútok by sa dal krájať, do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!

BRATISLAVA - Jana Benková prehrala boj o život! Bojovala so zákernou chorobou, vždy sa snažila písať, pracovať a nikdy sa nesťažovala.
Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC).
Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku. Vydala 42 knižných titulov, v Česku jej po úspechu románu Máš, cos chtěl, miláčku! v preklade vydali ďalších 14 románov. V roku 2012 získala titul Autorka roka 2012 v čitateľskej ankete Martinus.sk. Roky pracovala aj na poste tlačovej tajomníčky. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky.
O úmrtí Benkovej informoval na sociálnej sieti aj jej priateľ a český spisovateľ Miroslav Graclík. „S Jankou som sa zoznámil pred rokmi a obdivoval som jej vytrvalosť, ťah na bránku a pracovitosť. I keď v posledných rokoch bojovala so zákernou chorobou stále sa snažila písať, pracovať a nikdy sa na chorobu nesťažovala. Naopak, stále bola pozitívne naladená a vždy ma uisťovala, že všetko zvládne a bude zase v pohode. Dokonca mi sama ponúkla, že preloží moje knižky do slovenčiny. Už vážne chorá preložila knihu Karči o Karolovi Duchoňovi a začala prekladať aj knižku Hrdá láska o Marcele Laiferovej. Čas vymeraný na tomto svete už nedovolil, aby tento preklad dokončila.“