Smútok by sa dal krájať, do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!

BRATISLAVA - Jana Benková prehrala boj o život! Bojovala so zákernou chorobou, vždy sa snažila písať, pracovať a nikdy sa nesťažovala.

Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC).

Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku. Vydala 42 knižných titulov, v Česku jej po úspechu románu Máš, cos chtěl, miláčku! v preklade vydali ďalších 14 románov. V roku 2012 získala titul Autorka roka 2012 v čitateľskej ankete Martinus.sk. Roky pracovala aj na poste tlačovej tajomníčky. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky. 

O úmrtí Benkovej informoval na sociálnej sieti aj jej priateľ a český spisovateľ Miroslav Graclík. „S Jankou som sa zoznámil pred rokmi a obdivoval som jej vytrvalosť, ťah na bránku a pracovitosť. I keď v posledných rokoch bojovala so zákernou chorobou stále sa snažila písať, pracovať a nikdy sa na chorobu nesťažovala. Naopak, stále bola pozitívne naladená a vždy ma uisťovala, že všetko zvládne a bude zase v pohode. Dokonca mi sama ponúkla, že preloží moje knižky do slovenčiny. Už vážne chorá preložila knihu Karči o Karolovi Duchoňovi a začala prekladať aj knižku Hrdá láska o Marcele Laiferovej. Čas vymeraný na tomto svete už nedovolil, aby tento preklad dokončila.“

O svojom poslednom románe napísala 31. októbra 2025 na Facebooku: „JE TO TU! Môj nový román KEĎ SA ŽENA ZAMILUJE práve vyšiel, tancujem od radosti!!!! Už je na ceste k vám a som veľmi zvedavá, čo mi k nemu napíšete.“ A v polovici novembra pridala slová vďaky za pozitívne ohlasy: „Teší ma Vaša radosť a robíte ju aj vy mne. Vážim si to a ďakujem.“

Zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti aj Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…, napísala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

