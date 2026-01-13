Regulácia parkovania musí byť jasne stanovená legislatívnym rámcom, uviedol predseda ZMOS

BRATISLAVA - Regulácia parkovania v obciach a mestách na Slovensku musí byť jasne stanovená legislatívnym rámcom. Zhodli sa na tom zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS), viacerí primátori aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Po spoločnom utorkovom rokovaní o tom na tlačovom brífingu informoval predseda ZMOS Jozef Božik. Avizoval, že počas februára vznikne pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať novým právnym rámcom. Debatu označil za konštruktívnu. Legislatívne zmeny očakáva najneskôr na jeseň.
„V krátkom čase, pravdepodobne do 30 dní, bude zvolané pracovné rokovanie na úrovni ministerstva vnútra, ministerstva dopravy, Policajného zboru a zároveň organizácií ZMOS a ÚMS práve preto, aby sme vytvorili jasný právny rámec, o ktorý sa budú môcť samosprávy opierať,“ uviedol Božik. Objasnil, že samosprávy majú zákonné právo regulovať statickú dopravu, avšak niektoré interpretácie súčasne platnej právnej úpravy nie sú dostatočné na to, aby sa na ne samospráva mohla odvolávať. Potrebné je podľa neho riešiť najmä rezidenčné práva a presne definovať pojem rezident územia.
Ako doplnil primátor Trenčína Richard Rybníček, regulácia parkovania v mestách ďalej normálne pokračuje s tým, že zahŕňa aj sporné veci. Primátor Bratislavy Matúš Vallo podotkol, že hlavné mesto zatiaľ protest prokurátora v tejto veci ešte nedostalo. Mesto Trenčín podľa Rybníčka s protestom nesúhlasilo. Predpokladá, že Žilinka to podá na súd, ktorý rozhodne. „Vo väčšine prípadov my všetci vyhovieme protestom prokurátora, pokiaľ sú úplne v poriadku. My to uznávame, ale tam, kde máme iný názor, tak si myslíme, že je úplne správne, že rozhoduje súd, čiže o akejkoľvek nezákonnosti čohokoľvek, aj napríklad v rámci regulácie parkovania, má rozhodovať predovšetkým súd,“ uviedol. Rovnako apeloval na potrebu jasnejšej legislatívy, aby samosprávy mohli prijímať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) rozumnejšie a v súlade so zákonom.
Na utorkovom stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Potvrdil, že parkovacia politika patrí medzi verejné politiky a musí mať jasnú reguláciu. Pracovná skupina, ktorá vznikne v súvislosti s riešením regulácie parkovania, sa podľa neho zameria na úpravu jednotlivých zákonov. „Aby samosprávy vedeli, že ak nastavujú parkovaciu politiku, je v súlade so zákonom. Aby zákony dokázali reflektovať na oprávnené požiadavky samospráv regulovať parkovaciu politiku,“ dodal Kaliňák. Za dôležité považuje, aby mali samosprávy na jeseň so vstupom do nového volebného obdobia jasne stanovené parametre.
Generálna prokuratúra SR začiatkom decembra minulého roka zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. V rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku. Celkom bolo preskúmaných 577 VZN a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. V stovkách prípadov bolo zistené porušenie zákona. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním protestov aj upozornení.