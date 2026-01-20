Ministerstvo vnútra oponuje PS: Obce sú v centre pozornosti

BRATISLAVA - Vznik Inštitútu samosprávy na ministerstve vnútra dokazuje, že samospráva nie je v tieni, ale v centre pozornosti. Zriadenie inštitútu nevytvorilo nové pracovné miesta. V reakcii na zvolanie poslaneckého prieskumu Progresívnym Slovenskom to uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
archívne video
„Ak by PS sledovalo aspoň legislatívny plán vlády, určite by nešírili nezmysly. Progresívci vo volebnom programe nemali k samospráve vôbec nič. Čo hovorí za všetko. Zriadenie samostatného Inštitútu samosprávy nevytvára nové miesta, ale dokazuje, že samospráva nebude v tieni, ale je v centre pozornosti,“ uviedol Kaliňák. PS v utorok kritizovalo ministerstvo vnútra za vznik Inštitútu samosprávy, personálnu politiku na sekcii verejnej správy aj samotného Kaliňáka. Iniciovalo takisto poslanecký prieskum na ministerstve.