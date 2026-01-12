Ministerstvo životného prostredia predložilo zonáciu Národného parku Malá Fatra do pripomienkového konania

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo zonáciu Národného parku (NP) Malá Fatra do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho rozloha by mala byť 20.836 hektárov, vyplýva z návrhu.
Vyhlásenie NP Malá Fatra má prispieť k odstráneniu nedostatkov uvedených v žalobe Európskej komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. V rámci nej Súdny dvor Európskej únie dňa 22. júna 2022 vyhlásil rozsudok, pričom konštatoval porušenie smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V celom rozsahu tiež MŽP vyhovelo žalobe o nesplnenie povinnosti podanej Európskou komisiou. „Malá Fatra je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a výmera (potencionálnych) biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 1668 hektárov na 2840 hektárov,“ uviedol rezort.
Dôvod vyhlásenia
Dôvodom vyhlásenia národného parku je tiež konanie o porušení zmlúv, ktoré vedie Komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. Ide o nedostatočné označovanie území európskeho významu za osobitne chránené územia, ako aj chýbajúce ciele a opatrenia ochrany prírody. Malá Fatra sa má po zonácii prekrývať s ôsmimi územiami európskeho významu, pre ktoré boli v dokumentácii ochrany prírody stanovené ciele ochrany, na ktoré nadväzujú opatrenia ochrany prírody, ozrejmilo ministerstvo.
Zonáciou národného parku má vzniknúť zóna A s piatym stupňom ochrany vo výmere 6781 hektárov, čo predstavuje 32,55 percenta rozlohy územia. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany má mať 896 hektárov. To je 4,30 percenta výmery navrhovaného národného parku. Rozlohu 12.968 hektárov by mala mať zóna C s tretím stupňom ochrany. Z celkovej výmery by mala tvoriť 62,24 percenta. Zóna D s druhým stupňom ochrany má mať 190 hektárov, čo predstavuje 0,91 percenta výmery navrhovaného národného parku. „Pri vymedzovaní zón sa zohľadňovala prítomnosť biotopov, ich zachovalosť a vzácnosť, intenzita lesníckeho a poľnohospodárskeho využívania, rekreačno-športové a iné využívanie územia, výskyt zastavaných plôch, infraštruktúry, verejných zariadení a priestorov s iným funkčným zameraním,“ deklarovalo MŽP.
Prekrýva sa so 14 národnými prírodnými rezerváciami
Národný park Malá Fatra sa prekrýva so 14 národnými prírodnými rezerváciami a troma prírodnými rezerváciami. „Po schválení zonácie NP Malá Fatra budú tieto chránené územia zrušené,“ tvrdí rezort. Ochranné pásmo parku sa po navrhovanej úprave hraníc má podľa neho prekrývať s 13 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území. Zasahovať má do ochranného pásma ďalších piatich území národnej sústavy chránených území. Účelom vyhlásenia národného parku je zároveň zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany národného parku. Je to 44 biotopov európskeho významu a deväť biotopov národného významu, 72 druhov rastlín európskeho a národného významu, 48 druhov živočíchov európskeho a národného významu, 32 druhov vtákov, ako aj abiotické javy.