Pozor, od januára platí novela! Mení procesy pri uzatváraní skládok odpadov

BRATISLAVA - Uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov bude po novom zabezpečovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. Náklady na tieto procesy sa budú hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorá je účinná od januára.
„V Slovenskej republike sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, uzatvoriť, zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení,“ priblížil envirorezort, ktorý novelu predložil. Novou úpravou chce zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky prostredníctvom zmeny správcu.
Súčasťou novej legislatívy sú zmeny týkajúce sa najmä účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu či monitoring skládky. Namiesto doterajších piatich percent bude prevádzkovateľ skládky skladať osem percent rozpočtových nákladov. „Cieľom navrhovanej úpravy je, aby prevádzkovateľ skládky odpadov mal v čase uzatvárania skládky odpadov alebo jej časti dostatok finančných prostriedkov, prípadne, aby bola vytvorená vyššia účelová finančná rezerva v čase, ak prevádzkovateľ skládky odpadov prestane plniť povinnosti prevádzkovateľa,“ skonštatovalo ministerstvo. V prípade, ak prostriedky z účelovej finančnej rezervy nebudú stačiť alebo rezerva nebude vytvorená, MŽP použije prostriedky zo štátneho rozpočtu. Následne bude rezort od prevádzkovateľa skládky alebo inej zodpovednej osoby vymáhať náhradu nákladov.
Zmena prevádzkovateľa skládky
Zmena prevádzkovateľa skládky bude podmienená vydaním súhlasu orgánu štátnej správy. Overiť by mal finančnú stabilitu a odbornú spôsobilosť možného právneho nástupcu. Novela zmení aj program odpadového hospodárstva na plán odpadového hospodárstva, zrušia sa programy odpadového hospodárstva krajov. Do návrhu zapracoval envirorezort aj zmeny súvisiace s potvrdenými environmentálnymi škodami a s kompetenciami príslušných orgánov, keď je potrebné nápravné opatrenia vykonať okamžite.
Novú legislatívu vypracovali predovšetkým v nadväznosti na formálne konanie vedené Európskou komisiou voči SR. Súdny dvor Európskej únie v tejto veci vyniesol rozsudok, v ktorom rozhodol, že Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o skládkach odpadov z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy súvisiacej s uzatváraním a rekultiváciou skládok odpadov.