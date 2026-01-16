Ukrajinec musí vrátiť desaťtisíce eur sociálnej pomoci: Vlastní Porsche a lietal po celej Európe

ŽENEVA - Pravidlá sociálnej pomoci vo Švajčiarsku platia rovnako pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na pôvod. Keď jeden z prijímateľov podpory nedokázal vysvetliť svoje majetkové pomery, krajský úrad rozhodol o jasnom kroku: vrátení tisícov eur.
Porsche a sociálna pomoc: tvrdé pravidlá
Muž z Ukrajiny, ktorý žije vo Švajčiarsku s ochranou „S“, bude musieť vrátiť štátu výraznú sumu peňazí. Dôvodom je, že po príchode do krajiny mal k dispozícii luxusné auto a počas pobytu podnikal viaceré cestovné výlety.
Podľa správy denníka 24heures švajčiarske úrady zistili, že počas času, keď dostával sociálne dávky, vlastnil drahý model Porsche Cayenne a zároveň precestoval viaceré európske krajiny.
Vyšetrovanie majetku a cesty po Európe
Muž stredného veku prišiel do Švajčiarska v lete roku 2022 a bol zaradený v kantóne Vaud. O dva roky neskôr tamojší úrad pre sociálne zabezpečenie spustil vyšetrovanie podozrenia zo zneužitia dávok či zatajenia majetku.
Ako súčasť kontroly sa zistilo, že hodnota jeho Porsche po odpočítaní opotrebenia bola približne 37 452 CHF, čo je asi 41 200 eur. Okrem toho bankové výpisy ukázali, že počas obdobia pobytu dostával peniaze na účty vo frankoch aj eurách a financoval množstvo ciest do Rakúska, Francúzska, Talianska, Nemecka, Portugalska, Belgicka a Luxemburska.
Úrady zaznamenali i mnohé platby leteckej spoločnosti EasyJet aj rezervácie cez známe ubytovacie platformy — muž tvrdil, že letenky kupoval pre iných a rezervácie robili jeho priatelia na požiadanie.
Zastavenie pomoci a povinnosť vrátiť peniaze
Tieto vysvetlenia však úradníkov nepresvedčili. Sociálne dávky mu boli pozastavené k máju 2025 s odôvodnením, že jeho skutočná finančná situácia nebola dokázaná ako nedostatočná.
Kantón tiež rozhodol, že musí vrátiť 67 336,20 CHF, teda približne 74 070 eur, sumu považovanú za neoprávnene prijaté sociálne dávky.
Odvolanie zamietnuté
Muž sa proti zastaveniu dávok i pokynu na vrátenie financií odvolal. Podľa rozhodnutia súdu však jeho životný štandard nezodpovedal tomu, čo deklaroval úradom. Sudcovia uviedli, že životný štýl, ktorý si mohol dovoliť, nevykazuje nedostatok prostriedkov na živobytie.
V rozsudku zaznelo, že aj keď žiadateľ možno veril, že koná správne, „jeho dobrá viera nemôže byť uznaná“. Odvolanie bolo zamietnuté.