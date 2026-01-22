Sociálna poisťovňa zmenila PRAVIDLÁ pre tisícky ľudí: Tieto SZČO majú od tohto roka NOVÚ povinnosť

BRATISLAVA - Viaceré samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú od tohto roka nové povinnosti. Začínajúce SZČO bez oprávnenia, napríklad vykonávajúce autorskú činnosť či umelecký výkon, musia od 1. januára 2026 Sociálnej poisťovni (SP) doručiť čestné vyhlásenie o začatí, resp. ukončení vykonávania činnosti. Po 1. júli 2026 tak musia učiniť všetky SZČO bez oprávnenia. SP o tom informuje na svojom webe.
Od 1. januára 2026 platí pre všetky SZČO bez oprávnenia – napríklad autorov, umelcov či iné osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť bez živnostenského oprávnenia – nová oznamovacia povinnosť. Sociálnej poisťovni musia do ôsmich dní nahlásiť začatie alebo ukončenie vykonávania činnosti. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení účinnej od začiatku roka 2026. Sociálna poisťovňa rozlišuje začínajúce SZČO a prechodové SZČO bez oprávnenia.
"Začínajúca" a "Prechodová" SZČO bez oprávnenia
Sociálna poisťovňa pripomína, že povinné sociálne poistenie "začínajúcej" SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého SZČO podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia, najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto vyhlásenie doručila Sociálnej poisťovni.
"Začínajúca" SZČO
"Začínajúca" SZČO je tá, ktorá nebola v predchádzajúcich 60 mesiacoch oprávnená na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, resp. nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia alebo od zániku posledného oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti/od ukončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti bez oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov.
Pri tzv. "prechodových" SZČO bez oprávnenia je podľa poisťovne kľúčový termín 1. júl 2026. "Prechodovej" SZČO, ktorá nie je po 31. decembri 2025 povinne sociálne poistená a najneskôr do 1. júla 2026 predloží pobočke Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie o vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, povinné sociálne poistenie SZČO vznikne 1. júla 2026, uvádza SP.
"Prechodová" SZČO
"Prechodová" SZČO je tá, ktorá bola pred 1. januárom 2026 oprávnená na výkon samostatnej zárobkovej činnosti alebo vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia a po 31. decembri 2025 je oprávnená na výkon samostatnej zárobkovej činnosti alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia a od zániku posledného oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti alebo od ukončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti bez oprávnenia neuplynulo viac ako 60 mesiacov.
V akej podobe a kedy je potrebné podať čestné vyhlásenie
Formuláre s názvom Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o vykonávaní činnosti a Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti aj s podrobným poučením sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre, na pobočkách a aj elektronicky na portáli slovensko.sk. Vyhlásenia je možné doručiť elektronicky, poštou alebo osobne.
"Vyplnený formulár Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o vykonávaní činnosti je v prípade začínajúcej SZČO potrebné predložiť Sociálnej poisťovni v lehote do ôsmich dní od začatia vykonávania činnosti a v prípade prechodovej SZČO najneskôr do 1. júla 2026. Formulár Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti je potrebné predložiť v lehote do ôsmich dní od skončenia vykonávania činnosti," približuje poisťovňa.
Praktické príklady
1. SZČO bez oprávnenia pred rokom 2026, ktorá nebola povinne poistená a pokračuje v činnosti aj po 31. decembri 2025:
V období od 1. januára do 30. júna 2026 poistné neplatí. Na vznik povinného poistenia od 1. júla 2026 musí doručiť čestné vyhlásenie najneskôr do 1. júla 2026.
2. SZČO bez oprávnenia pred rokom 2026, ktorá bola povinne poistená a pokračuje v činnosti:
Poistné platí aj v období od 1. januára do 30. júna 2026, pokiaľ neoznámi ukončenie činnosti. Ak jej poistenie trvá k 30. júnu 2026, musí Sociálnej poisťovni doručiť čestné vyhlásenie o vykonávaní činnosti najneskôr do 1. júla 2026, aby poistenie pokračovalo.