Sociálna poisťovňa upozorňuje: Zamestnávatelia majú do 31. januára TÚTO povinnosť

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)
BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) pripomenula zamestnávateľom, ktorí ešte nepredložili evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP), že termín na ich doručenie je do 31. januára 2026. Predložiť ich majú obvyklým spôsobom za zamestnancov, ktorí ukončili právny vzťah k zamestnávateľovi pred 1. januárom 2026.
Povinnosť sa vzťahuje aj na evidenčné listy, ktoré Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi vrátila na opravu. Poisťovňa zároveň upozornila, že nesplnenie povinnosti môže spôsobiť, že obdobie zamestnania nebude poistencovi uvedené v Elektronickom účte poistenca ani v pripravovanej Dôchodkovej prognóze, ktorú bude Sociálna poisťovňa poistencom zasielať v máji 2026.