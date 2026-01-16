Rok od tragédie na Spiši: Minister vnútra si bol uctiť obete, na východ pricestoval letecky linkou WizzAiru!

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Už je to neuveriteľný rok od tragédie na Spiši, kde po útoku Samuela prišla o život jeho rovesníčka a zástupkyňa riaditeľky gymnázia v Spišskej Starej Vsi. Táto tragická udalosť sa navždy zapísala do sŕdc mnohých Slovákov a ani ministrovi vnútra nebolo nič ľahostajné. Jeho prítomnosť na východe bola nevyhnutná a na tento účel sa presunul špeciálnym spôsobom.
Naši čitatelia nás totiž upozornili na to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa na východ presunul práve čerstvou linkou spoločnosti WizzAir. Z lietadla vystupoval aj s celým svojím tímom.
Policajti pritom len 30. decembra 2025 ukončili vyšetrovanie útoku na tomto gymnáziu. Vyšetrovateľ navrhol obžalovať útočníka, ktorým bol 18-ročný študent školy Samuel. O ďalšom procesnom postupe rozhodne prokuratúra.
"Od začiatku trestného konania boli vykonávané intenzívne a rozsiahle procesné úkony zamerané na dôsledné, nestranné a zákonné objasnenie skutkového stavu. V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené všetky dostupné a relevantné dôkazné prostriedky potrebné na posúdenie veci. Po takmer jedenástich mesiacoch systematickej práce bolo vyšetrovanie ukončené a vyšetrovací spis bol spolu s návrhom na podanie obžaloby predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove," prezradili.
Pri útoku zomrela mladá žena a zástupkyňa riaditeľky
Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Aj prokuratúra upozornila na nedostatky
Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.