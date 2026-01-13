Zhoršené ovzdušie v Jelšave: Meteorológovia vyhlásili smogovú situáciu

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí spôsobenú zvýšeným rozptylom častíc PM10. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.
Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov v spojení s nepriaznivými rozptylovými podmienkami. Upozornenie pred smogom v tejto lokalite platí do odvolania.
Meteorológovia pripomínajú, že najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť dobu pobytu i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.