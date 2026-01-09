Polícia obvinila 29-ročného Sabinovčana! Jazdil pod vplyvom alkoholu, Poliak nafúkal tiež

PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 29-ročného Sabinovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž v stredu (7. 1.) večer napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia jazdil s osobným vozidlom.
„Na Komenského ulici v Sabinove s autom dostal šmyk a následne narazil do stromu. V jazde však pokračoval ďalej, na parkovisku medzi bytovými domami neskôr zastavil. Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody bol muž podrobený dychovej skúške. Výsledok s hodnotou takmer jeden a pol promile preukázal, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Ligdayová s tým, že muža umiestnili do cely policajného zaistenia.
Polícia v Prešove obvinila Poliaka, nafúkal 2,5 promile
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 30-ročného Poliaka. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, vo štvrtok (8. 1.) podvečer viedol motorové vozidlo po ulici Pod Kamennou baňou v Prešove. „Keďže na vozidle neboli rozsvietené stretávacie svetlomety, policajnou hliadkou bolo auto zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia.