FOTO Z kamiónu sa odtrhol OBROVSKÝ kus ľadu a PRERAZIL čelné sklo vozidla! Dvaja ľudia skončili v nemocnici

PELCZYCE – Zimné mesiace patria na cestách medzi najnebezpečnejšie obdobia v roku. Na cestách sa takmer stále šmýka a viditeľnosť je najmä počas hustého sneženia a hmly výrazne horšia. Na vodičov číhajú na cestách ale aj iné nástrahy. Veľmi nebezpečné sú odpadávajúce kusy ľadu z väčších vozidiel.
Na poľskej ceste č. 396 v Pelczyciach v Dolnosliezskom vojvodstve sa odohrala desivá situácia. Do osobného vozidla vrazil veľký kus ľadu. Ten sa odtrhol z návesu pred ním. Informuje o tom Polsat News. Ľadová kryha doslova prerazila čelné sklo osobného vozidla. Vodič (49) a spolujazdec (48) skončili so zraneniami v nemocnici. Ich stav je stabilizovaný.
Vodič kamiónu utiekol
Incident sa odohral v utorok 13. januára o 14:50 miestneho času. K nehode boli takmer okamžité privolané záchranné zložky. K odtrhnutiu kusu ľadu malo navyše dôjsť počas predbiehania. Predná časť luxusného BMW vyzerala, akoby sa stretla s delovou guľou. Vodič kamiónu, ktorý si bol svojej chyby vedomí, z miesta nešťastia utiekol. Polícia teraz po ňom pátra.
Podľa zákona v Poľsku musia všetci vodiči prispôsobiť a upraviť svoje vozidlo tak, aby v žiadnom prípade nepredstavovalo hrozbu pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V tomto prípade sa tak nestalo. Vedenie vozidla, ktoré ohrozuje svoje okolie, sa trestá pokutou do tristo tisíc zlotých ( eur), v prípade spôsobenia vážnych zranení hrozí odňatie slobody na tri roky až osem rokov.
"Pred každou jazdou dôkladne odstráňte sneh a ľad zo strechy a prívesov. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, najmä pri jazde za nákladnými vozidlami. Jedna sekunda môže rozhodnúť o živote," vyzýva polícia všetkých vodičov.