Slovensko ide do Bruselu s veľkou témou: Fico chce riešiť ceny energií cez prípad Žiaru nad Hronom

BRATISLAVA - Slovensko chce predstaviť na pôde Európskej únie iniciatívu, ktorá sa odvíja od príkladu zastavenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý je na Slovensku vo štvrtok na oficiálnej návšteve.
Výrobu hliníka v Žiari nad Hronom, ktorá bola v dôsledku vysokých cien energií zastavená v roku 2022, označil za učebnicový príklad, „ako nezmyselný greendeal dokáže zlikvidovať modernú ekologickú fabriku“. „Poďme teda urobiť učebnicový príklad, ako obnoviť takéto dôležité firmy, ktoré sa potápajú pod tlakom nezmyselných cien energií,“ uviedol Fico.
V ďalšom priebehu tlačovej konferencie Fico skonkretizoval, že si predstavuje dočasné zastavenie systému emisných povoleniek. „Ja navrhnem, aby sme si urobili emisné prázdniny na 4 - 5 rokov a budem veľmi pozorne sledovať iniciatívy z iných krajín,“ povedal Fico so zdôraznením, že problém dosahu vysokých cien energií na priemysel sa netýka len SR a ČR, ale celej Európy.
O slovenskej iniciatíve hovoril v súvislosti s chystanou iniciatívou českého premiéra, ktorá sa týka cien energií. „Zhodujeme sa, že najväčší problém konkurencieschopnosti EÚ sú ceny energií, s veľkou vážnosťou som preto prijal informáciu o tom, že pán premiér ČR chce predložiť v tomto smere iniciatívu," uviedol Fico.
Tlak na Komisiu, Radu aj Parlament
Český premiér avizoval, že iniciatívu predloží formou listu európskym lídrom pri príležitosti neformálneho samitu 12. februára. „Je potreba sa pozrieť na to, čo sa stalo po zavedení systému ETS 1, aké napáchal obrovské hospodárske škody. Nie je možné, aby sa zaviedla smernica bez dosahových štúdií, predikoval sa vývoj a skončilo sa to úplne inak a katastrofou,“ zdôraznil. „Preto je potrebné získať ďalších spojencov a presvedčiť Európsku komisiu, Radu i Európsky parlament, aby sme sa k tomu problému vrátili,“ dodal. Deklaroval tiež, že Česko je pripravené poskytnúť maximálnu pomoc pri tranzite plynu po zastavení dodávok z Ruska.
Šéfovia exekutív oboch štátov sa tiež dohodli na obnovení spoločných rokovaní oboch vlád, najbližšie stretnutie sa má uskutočniť v ČR. Obaja deklarovali dôležitosť spolupráce vo formátoch V4 a Slafkovský formát.
Fico zdôraznil tiež, že vlády oboch krajín budú spoločne rokovať v otázke zabezpečenia tranzitu plynu na Slovensko po zastavení dodávok ruského plynu. „Označil som dva dôležité projekty, ktoré sa týkajú plynu, a príslušní ministri sa budú môcť téme venovať na spoločnom rokovaní vlády,“ uviedol. Takisto navrhol, aby na spoločnom rokovaní podpísali obe krajiny memorandum o prehĺbení bilaterálnej spolupráce.