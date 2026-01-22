Samit EÚ sa po Trumpových hrozbách venuje transatlantickým vzťahom

BRUSEL - Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok večer prišli do Bruselu na mimoriadny samit, ktorého hlavným bodom programu budú transatlantické vzťahy. Zasadnutie Európskej rady, ktoré zvolal jej predseda António Costa, sa koná aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump v stredu (21. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose ustúpil od svojich hrozieb o osvojení si Grónska a uvalení ciel na európske krajiny, ktoré nepodporujú jeho zámery spojené s Grónskom.
EÚ odmieta Trumpov tlak a bráni medzinárodné právo
Trumpove stredajšie vyhlásenia nezmiernili obavy Európanov o postoj Spojených štátov voči Európe. Costa v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) zdôraznil, že EÚ sa bude brániť proti akejkoľvek forme nátlaku a bude chrániť svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva. Bola to priama reakcia na hrozby amerického prezidenta prevziať kontrolu nad Grónskom a uvaliť clá na niektoré európske štáty. V podobnom duchu sa v Štrasburgu vyjadrila aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, pričom upozornila, že napätie medzi EÚ a USA môže posilniť protivníkov Západu.
Používanie jednostranných obchodných hrozieb a ekonomického zastrašovania voči Dánsku a ďalším členským štátom EÚ ako formu nátlaku v stredu odsúdili aj poslanci EP a označili ich za nezlučiteľné s medzinárodným právom.
Rokovania sa zamerajú na vzťahy s USA
Rokovania, ktoré by sa mali začať o 19.00 h, sa majú zamerať aj na to, ako sa má Únia v budúcnosti vyrovnať s nepredvídateľným lídrom Spojených štátov, ktoré EÚ považuje za spojenca a partnera. Novinárom v Bruseli to prezradil nemenovaný diplomat z prostredia EÚ. „Musíme si zachovať jednotu, solidaritu a ostražitosť,“ opísal situáciu nemenovaný diplomat.
Podľa tlačovej agentúry AFP európski lídri si dobre uvedomujú, že zmiernenie Trumpovej rétoriky môže byť krátkodobé. Naznačil to už vo štvrtok poobede samotný americký prezident, keď prišiel s novými hrozbami a naznačil odvetné opatrenia, ak sa európske krajiny začnú zbavovať amerických štátnych dlhopisov, aby vyvinuli tlak na Washington.
Ďalšou témou, ktorej sa budú šéfovia vlád a štátov venovať, je Rada mieru, ktorú navrhol Trump. Z členských krajín EÚ jeho pozvánku prijalo iba Maďarsko. Slovensko na mimoriadnom samite EÚ zastupuje predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).