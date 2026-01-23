Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Šokujúce zistenie o známom lieku na bolesť: Mal byť bezpečný, dnes odborníci varujú pred závislosťou!

BRATISLAVA - Dlhé roky boli považované za neškodnú záchranu pre milióny ľudí trpiacich bolesťami chrbta. Dnes sa však pohľad medicínskej obce na lieky zo skupiny gabapentinoidov (najmä účinné látky gabapentín a pregabalín) dramaticky mení. Najnovšie dáta a svedectvá pacientov ukazujú, že tieto liečivá môžu mať ďaleko od povesti bezpečnej alternatívy k návykovým opiátom.

Gabapentín a pregabalín patria k často predpisovaným prípravkom pri bolesti chrbta, nervových bolestiach či neurologických problémoch. Dlhé roky boli vnímané ako bezpečnejšia alternatíva k vysoko návykovým opioidom. Ich používanie sa rýchlo rozšírilo nielen v Európe, ale aj v USA, kde je gabapentín jedným z najčastejšie predpisovaných liekov. Postupne sa začal využívať aj pri úzkostiach, migrénach, chronických ochoreniach či dokonca pri menopauzálnych ťažkostiach.

Ako upozornil The Wall Street Journal, čoraz viac odborníkov dnes priznáva, že tieto lieky nie sú také neškodné, ako sa pôvodne predpokladalo. U niektorých pacientov sa po ich vysadení objavili vážne abstinenčné príznaky. Jedným z nich je aj 33-ročný John Avery, ktorému lekári predpísali gabapentín po problémoch s platničkou. Po vysadení lieku sa u neho objavili tras, pálenie celého tela, svalové kŕče, zrýchlený pulz, extrémne poruchy spánku aj výrazný úbytok hmotnosti.

Zvyšuje riziko úmrtí aj demencie

Varovania sa netýkajú len abstinenčných príznakov. Podľa dostupných dát boli zaznamenané aj úmrtia spojené s predávkovaním, najmä v kombinácii gabapentinoidov s opioidmi alebo inými tlmivými látkami. Nedávne štúdie navyše naznačujú súvislosť so zhoršením pamäti a zvýšeným rizikom demencie, ako aj s výskytom depresií a samovražedných myšlienok.

Na rastúce riziká zareagovali aj úrady v Spojenom kráľovstve. Britská agentúra pre lieky MHRA po bezpečnostnom prehodnotení rozhodla o sprísnení varovaní pre gabapentinoidy. Pacienti teraz dostávajú informačné letáky, v ktorých sa výslovne uvádza, že lieky môžu spôsobiť závislosť, vznik tolerancie a abstinenčné príznaky.

„Závislosť a závislé správanie sa môžu objaviť u kohokoľvek, aj pri užívaní liekov presne podľa odporúčaní,“ upozornila hlavná bezpečnostná pracovníčka MHRA Alison Caveová. Cituje ju The Sun. Zároveň zdôraznila, že pacienti by nikdy nemali liek vysadiť náhle a bez konzultácie s lekárom, pretože to môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám.

Dôvodom masového predpisovania je podľa odborníkov jednoduchá realita: milióny pacientov trpia chronickou bolesťou a možností liečby je málo. „Chceme pacientom pomôcť, ale nemáme veľa skutočne účinných a bezpečných možností,“ priznáva odborník na liečbu bolesti Christopher Goodman. Aj preto sa gabapentinoidy dostali do pozície univerzálneho riešenia, ktoré dnes odborníci čoraz častejšie spochybňujú.

