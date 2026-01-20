Europarlament rozhodol: Prijal pozíciu k dostupnosti kľúčových liekov v EÚ

ŠTRASBURG - Europarlament v utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijal svoju pozíciu na rokovania s Radou Európskej únie o zlepšení dostupnosti a dodávok kľúčových liekov ako antibiotiká či inzulín.
Za správu predloženú Výborom pre verejné zdravie (SANT) hlasovalo 503 europoslancov, 57 bolo proti a 108 sa zdržalo. Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia pre občanov v členských štátoch znížením závislosti EÚ od iných krajín a zvýšením konkurencieschopnosti jej farmaceutického sektora. Europoslanci podporujú vytváranie priemyselných „strategických projektov“ so sídlom v EÚ s cieľom vytvoriť, modernizovať a zlepšiť výrobné kapacity. Chcú, aby národné vlády a EÚ uprednostnili finančnú podporu strategických projektov v súčasnom rozpočte a v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa návrhov poslancov by mali verejní obstarávatelia v EÚ uplatňovať požiadavky, ktoré uprednostňujú výrobcov vyrábajúcich významnú časť týchto kritických liekov v EÚ.
Europoslanci vyzvali na zriadenie koordinačného mechanizmu EÚ pre národné zásoby a rezervy kritických liekov, ktorý by umožnil lepšie predvídať a riešiť ich nedostatok. Zároveň požadujú, aby Európska komisia mala ako krajnú možnosť právomoc rozhodnúť o prerozdelení liekov z jednej národnej zásoby do inej alebo viacerých ďalších krajín v prípadoch nedostatku alebo prerušenia dodávok. Európska komisia návrh nariadenia preložila v marci 2025. EP je po utorňajšom hlasovaní pripravený začať rokovania s členskými štátmi v Rade EÚ o konečnej podobe legislatívy.