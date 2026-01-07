Taraba návštevou zahraničia vysvetlil svoj zámer so stožiarmi s vlajkou: Pozrite sa do Talianska! Odkázal opozícii

RÍM/BRATISLAVA - Minister životného prostredia a vicepremiér Tomáš Taraba sa opäť ohradil voči kritike médií a opozície v súvislosti s jeho návrhom umiestňovať nad každý chránený park stožiar so slovenskou vlajkou. Reagoval tak na posmešné komentáre, podľa ktorých ide o nápad, ktorý sa "nikde vo svete nerobí".
"Tu je dôkaz," stručne napísal Taraba k videu, kde stojí v talianskom národnom parku Stelvio. Na selfie videu bráni svoj zámer postaviť nad každým unikátnym slovenským objektom stožiar s vlajkou.
Taraba tvrdí, že časť médií jeho návrh zámerne zosmiešňovala a vytvárala dojem, že ide o unikátnu a neštandardnú praktiku. Podľa neho však realita ukazuje presný opak. Záber z Talianska podľa neho jasne vyvracia pochybnosti a ukazuje, že Slovensko by sa v tomto smere len zaradilo medzi bežné európske štandardy. Podľa Tarabu sa tam dokonca turisti chodievajú fotiť.
Vicepremiér zároveň zopakoval, že jeho návrh nemá nič spoločné s politikárčením, ale so zdravým vlastenectvom a rešpektom k prírodnému bohatstvu krajiny.