Požiar auta na D1 spôsobil rozruch! Plamene zasiahli motor aj interiér: Vodič vyviazol bez zranení

HORNÁ STREDA - Šesť profesionálnych hasičov z Nového Mesta nad Váhom zasahovalo v pondelok (5. 1.) na diaľnici D1 v katastri obce Horná Streda. Horelo tam osobné motorové vozidlo. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti.
Požiar zasiahol celú motorovú časť vozidla a prednú časť interiéru vozidla. Vodič sa bez viditeľných zranení nachádzal mimo automobilu, ktoré bolo odstavené na krajnici vozovky.
„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom likvidácie požiaru jeden hasebný prúd. Po zlikvidovaní požiaru vozidlo skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska a miesto odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ doplnili hasiči.