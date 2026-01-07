Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Krutý OMYL polície: Rodičom povedali, že ich dieťa zahynulo pri autonehode, v bolestivom klamstve žili tri týždne!

SOUTH YORKSHIRE - Neuveriteľné tri týždne trvalo utrpenie rodičov z Veľkej Británie. Tí sa od polície mali dozvedieť, že ich dieťa zahynulo pri autonehode. Pri nehode bolo pritom viac účastníkov a došlo k neodpustiteľnému omylu. Ten sa podpísal na chybnej identifikácii zosnulej osoby, a tak došlo k príšernej chybe. Rodičia pritom už chystali pre vlastného syna pohreb.

Prípad medializoval britský web Daily mail. Približne 17-ročný Trevor Wynn mal byť účastníkom dopravnej nehody. Polícia si však zamenila jeho identitu s niekym, kto už skutočne zomrel. Rodičom túto nepríjemnú (ne)skutočnosť oznámili a tí sa zrútili. Pre vlastného syna preto začali chystať pohreb no pre dlhé papierovania a priebeh pitvy sa zrejme tento prípad natiahol o niekoľko desiatok dní na neskutočne dlhé 3 týždne, na konci ktorých sa rodičia dozvedeli o "vzkriesení" ich syna. Ten sa totiž zotavoval z ťažkých zranení z nehody v nemocnici a po smrti nakoniec nie je.

Dopravná nehoda pred Vianocami

Pár si však počas spomínaných dní prechádzal hotovým peklom na zemi. Všetko sa to navyše udialo len krátko pred vianočnými sviatkami 13. decembra, kedy k nehode došlo. Wynnovci sa dozvedeli o tom, že ich syn mal byť s istým 18-ročným Joshuom Johnsonom účastníkom dopravnej nehody a tiež s jedným dievčaťom vo veku 17 rokov.

Verejnosť s rodičmi do tej doby verila, že je to práve Johnson, ktorý mal byť v kritickom stave odvezený na ARO a niekoľko týždňov sa oňho staral personál. Zvrat do celej veci však priniesla práve táto zotavujúca sa obeť autonehody, ktorá sa po nadobnnutí vedomia predstavila personálu ako onen Trevor Wynn. Rodičia v tom čase už pritom chystali poslednú rozlúčku so synom.

Kým Wynnovci sa tešili z prežitia vlastného syna, rodičov Johnsonovcov čakala krutá zrážka s realitou, a síce faktom, že ich Joshua je už niekoľko týždňov po smrti a neleží v nemocnici na prístrojoch. Túto zámenu v utorok 6. januára potvrdili dokonca aj forenzné testy. Server nevysvetlil, prečo sa pri údajnej Joshuovej posteli už nezastavili jeho rodičia, aby tento omyl včas odhalili.

"Je samozrejmé, že je to obrovský šok pre všetkých a sme si plne vedomí toho, že to môže spôsobiť ďalšiu traumu," povedal k tomuto šokujúcemu zvratu Colin McFarlane z polície v South Yorkshire. Obidvom rodinám boli ponúknuté stretnutia a uistenie, že sa už podobný omyl nikdy nezopakuje.

