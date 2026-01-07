Snehové počasie pretrváva: Meterológovia varujú pred snehovými závejmi a jazykmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/LeManna)
BRATISLAVA - Najmä na východnom Slovensku stále platia výstrahy pred snehovými závejmi a jazykmi. Druhostupňová výstraha platí vo väčšine okresov Košického kraja. Prvý stupeň výstrah platí v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Výstrahy platia aj počas štvrtka (8. 1.). Slovenský hydrometeoroogický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Vydané sú aj výstrahy pred vetrom, a to v Košickom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. S vetrom treba počítať predbežne do štvrtka 14.00 h.
(Zdroj: SHMU)