Obrovský úspech tradičnej pochúťky: Muránske buchty slávia rekordný predaj

V Muráni v okrese Revúca sa tento rok darilo predaju tradičných Muránskych buchiet. V obecnom podniku ich upiekli vyše 300.000, tradičný produkt z Gemera získal i certifikát o udelení chráneného zemepisného označenia od Európskej komisie. Uviedol to starosta obce Roman Goldschmidt.
