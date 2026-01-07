Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Obrovský úspech tradičnej pochúťky: Muránske buchty slávia rekordný predaj

V Muráni v okrese Revúca sa tento rok darilo predaju tradičných Muránskych buchiet. V obecnom podniku ich upiekli vyše 300.000, tradičný produkt z Gemera získal i certifikát o udelení chráneného zemepisného označenia od Európskej komisie. Uviedol to starosta obce Roman Goldschmidt.

Tlačová konferencia Matúša Šutaja Eštoka po návšteve ministra vnútra Bavorska Joachima Herrmanna
Rebecca Justh hviezdou Sklovskej koncertu: Je len jedna vec, ktorú by si neobliekla!
Branislav Fodrek a Matej Trusa počas úvodného dňa zimnej prípravy
Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok, uviedol Karas
Šaškovci si prešli peklom
Obrovský úspech tradičnej pochúťky: Muránske buchty slávia rekordný predaj
Opakované krádeže v Žiline: 28-ročný muž skončil vo väzbe, polícia zasahovala v predajni
Bývalá poradkyňa prezidenta USA
Spor na Pražskom hrade: Babiš Pavlovi odovzdal nomináciu Turka, ten ho však odmietol vymenovať
EÚ chystá rýchlu pomoc pre farmárov: Von der Leyenová navrhla 45 miliárd eur z budúceho rozpočtu
NAPÄTIE v Atlantiku: Ropný tanker unikol blokáde USA, teraz ho sprevádza RUSKÁ ponorka
POHREB Brigitte Bardot (†91): Lúčne kvety, miesto rakvy prútený KOŠÍK a... Uff, takto to NECHCELA!
Belohorcová vystavila svoje telo v bikinách na obdiv: Nikdy nevyzerala lepšie!
Svet sa lúči s Brigitte Bardot (†91): PRÍČINA SMRTI známa... Manžel ju odhalil v deň pohrebu!
RADOSTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov markizáckeho Dunaja: NÁVRAT obľúbenej postavy po 2 rokoch!
ZÁKAZ na palube vyvolal ŠKANDÁL: Chcela letieť s dvoma mačkami v jednom boxe! Keď jej povedali NIE, spustila PEKLO
Objavili ste žltkasté alebo biele hrčky v okolí očí? Hrozia PROBLÉMY, mali by ste OKAMŽITE zamieriť k lekárovi
Cestovatelia, pozor: Týmto ôsmim destináciám sa tento rok radšej vyhnite
MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Stačil jediný tréning a poslali ho kade-ľahšie: Réway neuspel na skúške v extraligovom klube
Od olympijských medailí k životu na ulici: Smutný príbeh veľkej hrdinky a šampiónky
Hokejové Slovensko v nemom úžase z krízy Nitry: Nikto nerozumie, čo sa deje s kandidátom na titul
Príde Slovan o svoje ofenzívne esá? Opory belasých sú spájané s možným prestupom do zahraničia
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Keď sa túžba objaví tam, kde by nemala: Podľahla som mužovi, ktorý mal byť viac ako len zakázaným, toto takmer zničilo našu rodinu
Zneuctenie posvätného miesta pri Nitre! Na cintoríne roztieral výkaly: Polícia pátra po neznámom páchateľovi

