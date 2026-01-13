Zdravotníctvo zvyšuje ceny: Drahšia bude hospicová, ošetrovateľská aj sociálna starostlivosť

BRATISLAVA- Rezort zdravotníctva navrhuje upraviť reguláciu cien viacerých zdravotných služieb. Zmeny sa týkajú najmä záchrannej zdravotnej služby, hospicovej a mobilnej hospicovej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zariadení sociálnej pomoci. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
Navrhované opatrenie zvyšuje najmä pevné ceny za prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby, úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ceny za lôžkodeň v hospicoch, úhrady za návštevy a dopravu mobilných hospicov, ako aj hodinové sadzby a náhrady cestovných nákladov pri domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Úpravy predkladá rezort v nadväznosti na zvýšené vstupné ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých poskytovateľov. Súčasné regulované ceny podľa ministerstva nezohľadňujú nárast ich nákladov, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Účelom navrhovanej úpravy je zabezpečiť primerané krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov týchto subjektov v súvislosti s uvedenými zmenami tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni,“ uviedol rezort.
archívne video
Ministerstvo poukázalo na to, že nárast nákladov súvisí so zmenami legislatívy účinnými od začiatku roka, vrátane úpravy minimálnej mzdy, mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov, zmien v Zákonníku práce či zvýšenia sadzby poistného. Opatrenie zároveň rozširuje rozsah regulácie cien v nadväznosti na ďalšiu digitalizáciu zdravotníctva, v rámci ktorej budú poskytovatelia potvrdzovať potrebu ošetrovania (eOČR) alebo starostlivosti (eDOŠ) v systéme elektronického zdravotníctva. Rezort zároveň v rámci opatrenia upravuje aj reguláciu cien infúznych roztokov. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť stabilitu, transparentnosť a predvídateľnosť cien týchto liekov. Úprava má vytvoriť jednotné pravidlá úhrad zo strany zdravotných poisťovní a zamedziť cenovým rozdielom medzi poskytovateľmi. „Po zavedení tohto opatrenia pacienti v ambulantnom sektore nebudú doplácať za podanie infúzneho roztoku,“ deklaruje rezort.
Ceny sa zvyšujú v desiatkach, až tisícoch eur
V praxi prináša opatrenie výrazné zvýšenie viacerých regulovaných cien. Zvyšujú sa ceny za návštevy mobilných hospicov, napríklad pri spoločnej návšteve lekára a sestry z 95 na 142 eur počas dňa a zo 110 na 162 eur mimo riadneho pracovného času, ako aj ceny za samostatnú návštevu sestry z 30 na 130 eur počas dňa a z 35 na 150 eur v noci. Cena za lôžkodeň v hospicoch sa zvyšuje z 230 na 255 eur. V segmente záchrannej zdravotnej služby sa zvyšujú pevné mesačné ceny za prevádzku ambulancií v 24-hodinovej aj 12-hodinovej prevádzke, napríklad pri rýchlej zdravotnej pomoci z približne 46.000 na viac ako 48.000 eur mesačne, pri rýchlej lekárskej pomoci z vyše 83.000 na takmer 88.000 eur a pri vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe zo zhruba 160.000 na viac ako 166.000 eur mesačne.
Podľa predložených dosahov na verejné financie by mali navrhované zmeny znamenať v tomto roku nárast výdavkov verejného zdravotného poistenia o viac ako 36 miliónov eur. Najväčší podiel má smerovať do záchrannej zdravotnej služby (približne 12,1 milióna eur) a ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (takmer 12,8 milióna eur). Koniec medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo stanovilo na 15. januára. Účinnosť väčšiny zmien navrhuje od 1. februára.