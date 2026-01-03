Čerstvý a kašovitý sneh KOMPLIKUJE dopravu! Pozor aj na silný vietor a snehové jazyky

BRATISLAVA - Slovensko zasiahlo zimné počasie, ktoré komplikuje situáciu najmä vo vyšších polohách. Cesty pokrýva čerstvý aj utlačený sneh, miestami zľadovatený povrch a horské priechody hlásia nárazový vietor či padajúce skaly. SHMÚ zároveň varuje pred snehovými jazykmi, závejmi a smogom, ktoré môžu cez víkend výrazne ovplyvniť dopravu.
Čerstvý sneh komplikuje dopravu
Vo vyšších polohách Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre. Na ceste II/531 Srdiečko - Bystrá a na cestách tretej triedy v obvode Námestovo sa nachádza sneh hrubý štyri až päť centimetrov. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na úsekoch ciest II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Vrstva miestami kašovitého snehu hrubá jeden centimeter sa nachádza na úsekoch R3 v úsekoch Trstená, sever - Tvrdošín, sever, Trstená - Nižná a Sedliacka Dubová - Široká,“ uviedla SSC.
Sneh, vietor aj padajúce skaly
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Horské priechody (HP) sú takisto zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Besník, Cukmantel, Čertovica, Dobšiná, Donovaly, Fačkov, Huty, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Príslop, Šturec, Vernár a Vrchslatina majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až dva centimetre. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na HP Zbojská.
V lokalitách Poprad a Námestovo zároveň cestári upozorňujú na nárazový vietor, pričom v druhom menovanom je aj sneženie. Na padajúce skaly si treba dávať pozor na HP Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na HP Šturec od šiesteho do 13. kilometra.
SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi
Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí až do nedele (4. 1.). Upozornil na to na svojom webe. Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
SHMÚ zároveň vydal výstrahu pred smogom v okrese Levice. „Vysoké emisie PM10 pochádzajú pravdepodobne z vykurovania tuhým palivom a z ďalších lokálnych zdrojov. K znečisteniu prispievajú súčasne aj nepriaznivé rozptylové podmienky,“ varujú meteorológovia.