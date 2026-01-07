Rezort vnútra odkazuje vodičom: Kompletný zoznam radarov NEEXISTUJE! Šíria sa nepravdivé informácie

BRATISLAVA - Kompletný zoznam cestných radarov, ktorý by vydalo ministerstvo vnútra (MV), neexistuje. Občania môžu v online priestore naraziť iba na neoverené či neaktuálne informácie. Polícia stacionárnymi zariadeniami určenými na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky aktuálne nedisponuje. Uviedol to hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Vzhľadom na skutočnosť, že už viac ako rok prebieha kontrola procesu verejného obstarávania z roku 2024 na automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky Úradom pre verejné obstarávanie, rezort vnútra v súčasnosti analyzuje iné možnosti financovania a nákupu stacionárnych radarov či už zo štátneho rozpočtu alebo zdrojov EÚ,“ uviedol hovorca.
Podľa Neumanna zároveň platí, že rezortu vnútra i Policajný zbor budú o presných miestach budúceho osadenia radarov verejnosť vopred a včas informovať. „Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že vybavené by mali byť nimi predovšetkým lokality, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nehodové alebo rizikové,“ uzavrel.