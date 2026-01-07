Pri Košiciach horí kamión: Rýchlostná cesta R4 je uzavretá

KOŠICE - Rýchlostná cesta R4 medzi Košicami a Maďarskom je pre požiar kamióna uzavretá. Na mieste zasahujú hasiči. Uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Aktualizované 15:20 „Požiar kamióna a časti nákladu na návese je zlikvidovaný,“ informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, podľa ktorého bol kamión naložený plastovým granulátom. Polícia informovala, že zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú poruchu na vozidle. „Vodič neutrpel žiadne zranenia a prítomnosť alkoholu u vodiča zistená nebola. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť,“ spresnila Illésová.
„Rýchlostná cesta je uzavretá v oboch pruhoch, policajti zabezpečujú miesto udalosti,“ potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Žiada o rešpektovanie pokynov policajtov. Na mieste zasahuje osem hasičov. Podľa Bálinta je kamión naložený plastovým granulátom, pričom má horieť motorová časť. Odstavený je v smere od košických Šebastoviec na Milhosť.