Záhadná TRAGÉDIA na východe Slovenska! V aute našli dve mŕtve telá, prvé DETAILY prípadu

PREŠOV - Tragický objav v piatok popoludní pri Prešove. Žena našla v naštartovanom aute mŕtve telo manžela a ďalšej ženy. Záhadný prípad vyšetruje polícia.
V garáži neďaleko Prešova našla v piatok popoludní manželka v aute bezvládne telá manžela a inej ženy. Píšu o tom tvnoviny.sk s tým, že k objavu došlo po tom, čo sa jej muž dlhší čas neozýval a tak sa rozhodla ho nájsť.
Manželke mal podľa informácií TV Markíza povedať, že jej pomáha s opravou vozidla. Keď ho našla, auto bolo naštartované. Po hrozivom objave okamžite privolala záchranné zložky, ktoré sa po príchode oboch snažili oživiť, avšak neúspešne. Záchranári v oboch prípadoch konštatovali exitus. Tragédiu potvrdila aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že sa na mieste vykonávajú prvotné úkony. Muž mal 36 rokov a žena 34 rokov.