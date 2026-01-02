Počet silvestrovských výjazdov hasičov v Bratislavskom kraji stúpol

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA - Počet silvestrovských hasičských výjazdov v Bratislavskom kraji medziročne stúpol o 39 percent. Počas 31. decembra až do štvrtka (1. 1.) 6.00 h zasahovali celkom 32-krát. Rok predtým zaznamenali 23 udalostí. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov boli k požiarom privolaní až v 26 prípadoch. Najčastejšie išlo o požiar kontajnerov, smetných košov a odpadu,“ napísali hasiči.
Privolali ich tiež k požiaru venca so sviečkou v obývačke a k požiarom spôsobených zábavnou pyrotechnikou. „Okrem požiarov hasiči poskytovali v piatich prípadoch technickú pomoc a zasahovali aj pri jednej dopravnej nehode,“ uzavrel zbor.