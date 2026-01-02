Optimalizácia bratislavskej siete nemocníc: Šaško predstaví plán po audite

BRATISLAVA - Rezort zdravotníctva má pripravený plán optimalizácie bratislavskej siete nemocníc, jeho predstavenie chce však minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) previazať s výsledkami hĺbkového auditu štátnych nemocníc. Zdôraznil, že rozhodnutia budú prijímané na základe dát a po diskusii so všetkými dotknutými stranami. Šaško to uviedol v rozhovore.
Plány optimalizácie bratislavských nemocníc
Minister potvrdil, že rezort už má predstavu o ďalšom fungovaní viacerých nemocníc v hlavnom meste, napríklad Nemocnice akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch či Nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej v Bratislave. „Je to súčasťou tej malej bratislavskej optimalizácie, tá rovnako, ako som povedal, je pripravená,“ uviedol minister. Doplnil, že finálnu podobu chce zosúladiť s výsledkami auditu. „Chcem si ešte počkať a doplniť to o výsledky toho auditu, aby to bolo úplne najaktuálnejšie,“ dodal.
V súvislosti s Nemocnicou sv. Michala v Podunajských Biskupiciach minister odmietol, že by bolo o jej budúcnosti rozhodnuté. „Pred akýmkoľvek prijatím rozhodnutia sa tu spraví okrúhly stôl, kde sa povedia fakty, budú tam aj novinári a prijme sa rozhodnutie,“ zdôraznil. Dodal, že rezort bude pracovať s číslami a ponúkne alternatívy, ak by k zmenám malo dôjsť.
Niektoré nemocnice môžu zaniknúť, cieľom je efektivita
Minister zároveň pripustil, že v rámci racionalizácie siete môže dôjsť aj k zániku niektorých nemocníc. „Asi logicky sa dá očakávať, že niektoré nemocnice jednoducho zaniknú,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že cieľom optimalizácie je zvýšenie efektivity systému a lepšie využitie kapacít v bratislavskom zdravotníctve.