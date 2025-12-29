Karas o justícii: Reálne problémy sa veľmi neriešili, ustupovali osobným záujmom

Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

BRATISLAVA - Skutočné oblasti a reálne problémy justície sa tento rok v rezorte spravodlivosti veľmi neriešili, respektíve znovu museli ustupovať presadzovaniu čiastkových osobných záujmov. Je to poľutovaniahodné mrhanie odbornosťou, ktorá aj vo vedení ministerstva spravodlivosti stále je, avšak neustále musí ustupovať absurdným politickým požiadavkám. V koncoročnom rozhovore to konštatoval podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas.

Pozitívne však Karas vníma to, že po dlhom popieraní reality sa začal aspoň pokus o riešenie nárastu drobných krádeží, ktoré sú podľa jeho slov výsledkom zlých zmien v trestnom práve presadených touto vládou. „Lenže aj tento pokus bol nakoniec totálne zdevalvovaný ďalšími požiadavkami poradcov nasadených na ministerstve, ktorí tam presadzujú záujmy svojich ľudí,“ argumentoval Karas.

Tlačová konferencia KDH k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poznamenal, že na všetkom zlom sa dá nájsť aj niečo dobré. Posledné legislatívne počiny vládnej koalície v skrátenom legislatívnom konaní sú podľa Karasa dobrou šancou na to, aby Ústavný súd SR konečne našiel odvahu a tieto praktiky obmedzil. „Ak bol ešte doteraz Ústavný súd zdržanlivý, tak teraz si myslím že ten pohár pretiekol a je potrebná korekcia,“ povedal Karas.

Podpredseda kresťanských demokratov má na druhej strane radosť z toho, že snahy o rekodifikáciu Občianskeho zákonníka majú dnes konkrétnejšie kontúry. Napriek mnohým výhradám považuje tento projekt za dobrý s tým, že ak sa ho podarí odborne dopracovať a vyriešiť najväčšie nedostatky, môže priniesť dobrý výsledok. Považuje však za neakceptovateľné, aby nový Občiansky zákonník rozbil úpravu rodinného práva. „Myslím si, že ak rekodifikačná komisia upustí od zmien v rodinnom práve a ponechá v platnosti súčasný zákon o rodine, nový Občiansky zákonník má väčšiu šancu na úspech,“ tvrdí Karas.

V novele zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorej bude môcť Súdna rada SR ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov, takisto bude vyberať do databázy prísediacich sudcov disciplinárnych senátov, Karas nevidí zásadnejší problém. Vo vzťahu k súdnej rade by však Karas privítal väčšiu ochranu pred politickými zásahmi do jej zloženia, teda, aby nominanti vlády, parlamentu a prezidenta nemohli byť tak ľahko vymeniteľní len z politických dôvodov. Súdna rada by podľa neho mala byť viac chránená pred volebnými cyklami. „Kritizoval som to, keď takáto zmena bola prijatá, kritizovala to súčasná vláda moc, keď bola v opozícii, a trvalo nám to vyčíta aj Európska komisia,“ doplnil Karas.

Čo sa týka súdnictva, to podľa Karasa ako celok ako tak funguje, a to aj vzhľadom na pomery a trvalé pokusy o ovládnutie nezávislých inštitúcií a sériu nedomyslených poloreforiem aj z období minulých. „Je to výsledkom individuálnej statočnosti mnohých sudcov a sudkýň, za čo im úprimne ďakujem. Rovnako sa to týka aj iných orgánov a osobitne polície, kde chcem tiež veľmi oceniť všetkých statočných policajtov, ktorí sa držia svojej profesijnej cti, aj keď ich vedenie totálne zlyháva,“ dodal Karas.

