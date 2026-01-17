Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Pozrite sa, koľko tento rok zinkasujú politické strany: Táto suma vyrazí dych aj vám!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/Kancelária NR SR, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Politické strany dostanú v roku 2026 za výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR takmer 14,3 milióna eur. Príspevok si delí osem strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií SR. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia 2023 až 2027. Celkovo je príspevok vo výške 92,87 milióna eur.

Najviac peňazí získa víťaz volieb Smer-SD, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s vyše 2,8 milióna eur, za ním Hlas-SD s takmer 2,4 milióna eur, koalícia OĽANO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. TASR), Kresťanská únia, Za ľudí s takmer 1,5 milióna eur a KDH dostane vyše 1,1 milióna eur. SaS získa 1,04 milióna eur a SNS vyše 935-tisíc eur.

Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali vo voľbách viac ako tri percentá hlasov. Hnutie Republika dostane takmer 460-tisíc eur a Aliancia dostane vyše 424-tisíc eur. Sumy v rovnakej výške dostali strany aj v uplynulom roku. Rezort financií zasiela príspevky spravidla v letných mesiacoch. Celkový príspevok dostávajú strany postupne každý rok až do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. Príspevok sa delí na tri časti, ide o príspevky zo štátneho rozpočtu za hlasy, na činnosť a na mandát.

Viac o téme: VoľbyNárodná radaVýplataEurNRSRMilióny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šéfka pirátov má vedenie
Šéfka pirátov má vedenie Bratislavy v zuboch: Meškala len pár minút a inkasovala alarmujúco vysokú POKUTU!
Domáce
Branislav Gröhling.
Národná rada má byť miestom argumentov, nie teatrálnosti, uviedol Gröhling
Domáce
Na snímke Martin Šmilňák
Poslanec KDH Martin Šmilňák po nehode pod vplyvom alkoholu končí v parlamente!
Domáce
Erik Tomáš
Sociálna politika vlády podľa Tomáša napreduje: Chystajú sa nové opatrenia
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Správy
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Správy
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Prominenti

Domáce správy

Vodiči, spomaľte: Hmla a
Vodiči, spomaľte: Hmla a poľadovica komplikujú dopravu
Domáce
Hrozný začiatok víkendu: Polícia
Hrozný začiatok víkendu: Polícia v Bratislave našla telo mŕtveho muža!
Domáce
Pozrite sa, koľko tento
Pozrite sa, koľko tento rok zinkasujú politické strany: Táto suma vyrazí dych aj vám!
Domáce
Polícia spracovala rekordný počet žiadostí o doklady v roku 2025: Najväčší nápor pred dovolenkami
Polícia spracovala rekordný počet žiadostí o doklady v roku 2025: Najväčší nápor pred dovolenkami
Bratislava

Zahraničné

Tragédia v Juhoafrickej republike:
Tragédia v Juhoafrickej republike: Ozbrojený útok neďaleko Kapského Mesta si vyžiadala najmenej sedem obetí
Zahraničné
Žiaden Biely dom! Trump
Žiaden Biely dom! Trump bude Fica hostiť vo svojom okázalom sídle na Floride: V Mar-a-Lago sa politika mieša s prepychom!
Zahraničné
FOTO FOTO Z kamiónu sa
FOTO Z kamiónu sa odtrhol OBROVSKÝ kus ľadu a PRERAZIL čelné sklo vozidla! Dvaja ľudia skončili v nemocnici
Zahraničné
Vodičku so zasneženým autom
Vodičku so zasneženým autom zastavila polícia: VIDEO z kontroly baví internet! Bola som lenivá, povedala
Zahraničné

Prominenti

Kianna Underwood
Obrovská TRAGÉDIA! Hrozivá smrť bývalej detskej hviezdy (†33): Auto ju vláčilo 2 ulice!
Zahraniční prominenti
Herec Lukáš Pelč v
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Domáci prominenti
Hviezda (21) Stranger Things
Hviezda (21) Stranger Things NA OSTRO: Za vytŕčajúce bradavky sa nehanbí! FOTO
Zahraniční prominenti
Separova EX prežíva ťažké
Separova EX prežíva ťažké obdobie: Psychické problémy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odpočítavanie sa skončilo? Staroveký
Odpočítavanie sa skončilo? Staroveký výpočet v Biblii naznačuje, že ľudstvu VYPRŠAL ČAS: Zabudnite na mayský kalendár!
Zaujímavosti
Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna
Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna zemetrasení naplnila varovanie známej veštkyne! Čo ďalšie predpovedala?
Zaujímavosti
Zabudnite na hodinové maratóny:
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Zaujímavosti
Návod vedcov, ako sa
Návod vedcov, ako sa zbaviť mikroplastov v pitnej vode: Zvládnete to sami doma a prakticky zadarmo
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!

Šport

Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Slováci v zahraničí
St. Louis s Dvorským ukončilo sériu Černáka, Regenda s veľa minútami: Majster s výpraskom
St. Louis s Dvorským ukončilo sériu Černáka, Regenda s veľa minútami: Majster s výpraskom
Zostrihy NHL
Lyžiarky sa po dlhých rokoch vrátia do Tarvisia: Online prenos zo zjazdu žien
Lyžiarky sa po dlhých rokoch vrátia do Tarvisia: Online prenos zo zjazdu žien
Lyžovanie

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty

Technológie

Zakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniť
Zakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniť
Aplikácie a hry
Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Armádne technológie
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
História
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Armádne technológie

Bývanie

Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo

Pre kutilov

Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Fashion inspiration: Alessandra Ambrosio dokazuje, že vek je len číslo, má 44 a postavu bohyne
Zahraničné celebrity
Fashion inspiration: Alessandra Ambrosio dokazuje, že vek je len číslo, má 44 a postavu bohyne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozný začiatok víkendu: Polícia
Domáce
Hrozný začiatok víkendu: Polícia v Bratislave našla telo mŕtveho muža!
Pozrite sa, koľko tento
Domáce
Pozrite sa, koľko tento rok zinkasujú politické strany: Táto suma vyrazí dych aj vám!
Sklamaní pasažieri a divoké
Domáce
Sklamaní pasažieri a divoké počasie: Čoskoro mali letieť z Bratislavy, na lietadlo mohli zabudnúť a dorazilo TOTO!
Mazurek na súde POHOREL:
Domáce
Mazurek na súde POHOREL: Sabakovi už vyplatil peniaze, čaká sa ešte na ospravedlnenie a vymáha ho exekútor!

Ďalšie zo Zoznamu