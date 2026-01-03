Zmeny v Občianskom zákonníku: Povinné dedičské podiely sa budú zvyšovať

BRATISLAVA - Povinné dedičské podiely neopomenuteľných dedičov, teda detí poručiteľa, sa v návrhu nového Občianskeho zákonníka ešte budú zvyšovať. Rezort spravodlivosti tak reaguje na pripomienky, podľa ktorých nová úprava povinných podielov oslabuje ochranu detí. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) to uviedol v rozhovore pre TASR. Ako spresnil, navrhnuté minimálne podiely v pôvodnom návrhu boli založené na filozofii, že poručiteľ má mať slobodnú vôľu sa rozhodnúť, čo so svojím majetkom urobí, najmä vo vzťahu k plnoletým deťom. Tieto podiely boli v porovnaní so súčasnou právnou úpravou skrátené.
„Už pri tom, keď sme predstavovali Občiansky zákonník, sme povedali, že je to návrh kodifikačnej komisie a my sme pripravení sa baviť o tom, že povinné podiely sa zásadným spôsobom zvýšia práve z hľadiska zachovania rodiny, zachovania majetku rodiny a podobne,“ ozrejmil Susko. Celkovo sa filozofia v dedičskom práve podľa jeho slov rozširuje zavedením nových inštitútov, ako je dedičská zmluva či odkaz, čím dávajú väčšie možnosti poručiteľovi, ale aj dedičom sa chrániť.
Susko zároveň nevylúčil, že zákon o rodine nakoniec nebude súčasťou nového Občianskeho zákonníka. Ozrejmil, že od viacerých subjektov prišli nesúhlasné pripomienky a žiadali, aby zákon o rodine ostal samostatným zákonom. Podotkol však, že v okolitých krajinách nie je nikde rodinné právo upravené samostatným zákonom, ale je súčasťou Občianskeho zákonníka. „Pravdou je, že historicky to na Slovensku vždy bolo v samostatnom zákone. Je to otvorená otázka a nevylučujem, že po skončení rozporového konania sa nevrátime k tomu, že tú časť z Občianskeho zákonníka nevyjmeme a nezostane samostatný zákon o rodine. Na základe toho, ako som videl množstvo pripomienok práve v tejto oblasti, je možné, že to aj takto skončí,“ pripustil Susko.