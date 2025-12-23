Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

MIMORIADNE Prezident podpísal novelu Trestného zákona!

Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona.
Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. (Zdroj: Kancelária prezidenta SR)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.

VIDEO Vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho:

Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona (Zdroj: Kancelária prezidenta SR)

„Rozhodol som sa, že tento návrh nevrátim ako celok do Národnej rady (NR) SR späť na prerokovanie, nevyužijem svoje právo veta, ale ho podpíšem v takom znení, ako bol schválený NR SR,“ povedal Pellegrini. Pripomenul, že jeho podpisom nie sú dotknuté práva všetkých ostatných, ktorí môžu využiť aj podanie na Ústavný súd SR alebo použiť iné prostriedky.

Pôvodný návrh novely Trestného zákona podľa hlavy štátu vychádzal z potreby riešiť zvýšenú mieru kriminality. S vrátením tzv. horalkového zákona Pellegrini súhlasí a plne ho podporuje. „Je úplne legitímne, aby vláda v prípade, že sa vyvíja v spoločnosti nejaký jav, ktorý nie úplne dobre postihuje naše zákony, aby ho kedykoľvek mohla opraviť alebo vylepšiť,“ poznamenal. Zároveň poukázal na to, že počas legislatívneho procesu sa cez pozmeňujúce návrhy dostali do tohto zákona aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré vzbudili veľkú diskusiu v spoločnosti aj v odborných kruhoch.

Jednou z takýchto tém je bod týkajúci sa tzv. kajúcnikov. „V právnom štáte nemôžeme akceptovať, aby bol niekto odsúdený len na základe výpovede niekoho, u koho je zrejmé, že páchal trestnú činnosť, ba dokonca v mnohých iných výpovediach klamal,“ poznamenal Pellegrini. Vláda má podľa neho plné právo rozhodnúť sa, aké trestné činy budú považované za trestné činy a aké sadzby budú ľuďom hroziť. „Nemá to z môjho pohľadu žiadny problém s ústavnými právami občanov na Slovensku,“ dodal prezident.

Pellegrini hovorí o neobratnom otvorení citlivej témy

Diskutovanou otázkou je trestný čin popierania povojnového usporiadania v Slovenskej republike. Ide o tzv. Benešove dekréty. „Je to vážna téma, ktorú veľmi neobratne otvorila opozičná politická strana a táto téma vyvolala veľké vášne medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na našom území,“ povedal Pellegrini. Týmto ustanovením nesmie byť podľa neho dotknuté právo, aby sa ktokoľvek mohol súdnou cestou brániť voči konfiškácii majetku. „Právo človeka brániť sa na súde týmto nie je dotknuté, ale odmietam, aby niekto verejne na tribúnach podnecoval občiansku nespokojnosť len tým, že bude spochybňovať historické udalosti, ktoré sa dotýkajú nielen Slovenska, ale aj Česka,“ skonštatoval prezident.

Hlava štátu tiež súhlasí s tým, aby boli akékoľvek voľby na Slovensku vždy slobodné, demokratické, vyjadrovali slobodný názor občanov SR a nijakým spôsobom do nich nemohli zasahovať iné krajiny alebo organizácie financované zahraničným kapitálom. „Výsledok volieb má byť autonómne rozhodnutie občanov SR, a preto súhlasím s tým, aby trestným činom bolo aj marenie volieb alebo ovplyvňovanie prostredníctvom tretích krajín alebo iných mocností a peňazí zo zahraničia,“ uviedol Pellegrini.

Poslanci Národnej rady SR schválili 11. decembra novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Do novej legislatívy pribudli v druhom čítaní ďalšie zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

SaS ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta podpísať novelu Trestného zákona

Opozičná SaS ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho podpísať novelu Trestného zákona. Vládna koalícia podľa jej slov novelou zásadne oslabuje boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Prezident sa podľa SaS týmto krokom vedome postavil na stranu tých, pre ktorých bol zákon ušitý. Strana zároveň v tejto súvislosti avizuje podanie na Ústavný súd SR. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podľa predsedu strany Branislava Gröhlinga sa prezident podpisom pod zákon zaradil medzi jeho spoluautorov. „Peter Pellegrini sa týmto podpisom stal súčasťou mafiánskej noci, keď vládna koalícia v parlamente schvaľovala zákony na mieru obžalovaným, korupčníkom a ľuďom napojeným na mafiu. Mal šancu zastaviť otvorenie brán organizovanému zločinu, no namiesto toho ich prezident vlastnoručne otvoril. Toto nie je príkladný výkon nezávislej hlavy štátu, toto je spoluzodpovednosť,“ uviedol.

Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková označuje podpis zákona za zásadné zlyhanie prezidenta. „Prezident zlyhal vo svojej úlohe, keď podpísal zákon, ktorý otvára Slovensko mafii. Tento zákon pomáha Tiborovi Gašparovi, ktorý sa mal dávno postaviť pred súd, a pomáha iným korupčníkom a mafiánom, proti ktorým bol inštitút spolupracujúceho obvineného kľúčovým nástrojom. Ak tento zákon zostane v platnosti, môžeme tento inštitút rovno vymazať z trestného procesu,“ podotkla.

SaS zároveň oznamuje, že spolu s ďalšími opozičnými poslancami podá návrh na Ústavný súd SR. „Budeme žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona a jeho zhodenie zo stola. Teraz bude na Ústavnom súde, aby ochránil právny štát tam, kde zlyhala hlava štátu,“ uzatvára Kolíková. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.

Viac o téme: VládaNovelaPeter PellegriniTrestný zákonParlament
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke zľava riaditeľ
Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Novela, ktorá má pomôcť
Novela, ktorá má pomôcť Gašparovi: Pellegrini si náhle vyberá strednú cestu, zákon nevetuje, ale ...
Domáce
FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Napätie v Srbsku! Pricestoval Pellegrini, konajú sa však protesty: Demonštranti neuposlúchli políciu
Domáce
FOTO Na snímke sprava prezident
Prezident Pellegrini navštívil Slovákov v Báčskom Petrovci: Privítal ho Vučič
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Peter Pellegrini pred Vianocami podpísal novelu Trestného zákona
Správy
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Známeho herca v rozprávke Čáry-máry nespoznáte: Dlhé vlasy mu fakt seknú! Prečo sa dal ostrihať?
Prominenti
SantaPark v Rovaniemi - sen všetkých milovníkov Vianoc
SantaPark v Rovaniemi - sen všetkých milovníkov Vianoc
Cestovanie

Domáce správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
FOTO Pasca na muža v
Pasca na muža v Topoľčanoch: Mladiství ho vylákali na stretnutie, zbili boxerom a okradli
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Nešťastie na východe
AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné
Domáce
Šokujúci útok v Topoľčanoch: Mladiství vylákali muža na stretnutie, zbili ho a olúpili
Šokujúci útok v Topoľčanoch: Mladiství vylákali muža na stretnutie, zbili ho a olúpili
Nitra

Zahraničné

Izraelská armáda zostane v
Izraelská armáda zostane v Pásme Gazy: Minister obrany Kac hovorí o bezpečnostných dôvodoch
Zahraničné
Sochu hrdinu poliali farbou!
Sochu hrdinu poliali farbou! Litovský súd poslal troch mužov na roky do väzenia: Konať mali v prospech Ruska
Zahraničné
výbuch obytného domu neďaleko
Hrôzostrašná explózia domu pri Paríži: Zranená matka a tri deti! Trosky leteli až 100 metrov
Zahraničné
Britská polícia zadržala na
Britská polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú
Zahraničné

Prominenti

Karlos Vémola
Veľká RAZIA u Karlosa Vémolu: Namiesto akútnej operácie… Zbalila ho POLÍCIA!
Zahraniční prominenti
Chuck Norris a
Smutné Vianoce Chucka Norrisa: Zomrela jeho prvá žena, milovali sa už od strednej školy!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA pred Vianocami: Slovensko prišlo o hudobnú legendu (†67)!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! princ William, princezná Catherine
Vianočná pohľadnica princa Williama a Kate: Namiesto snehu NARCISY? Ehm, nevyzerá to veľmi zimne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vianočný stromček môže vydržať
Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!
Zaujímavosti
Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk

Ekonomika

Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Kľúčová tvár projektu, máte smolu: Fenerbahce vyjadrilo jasný postoj k Škriniarovmu prestupu
Slováci v zahraničí
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Nepríjemný vianočný darček: Do domu Karlosa Vémolu vtrhla polícia namiesto Ježiška!
Bojové športy
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
Na úvod so svetovým gigantom: Slovenskí hokejisti poznajú program domáceho svetového šampionátu
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
História
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Partnerské vzťahy
Vianočný návrat, ktorý zmenil všetko: Keď prvá láska prežije aj manželstvo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Nešťastie na východe
Domáce
AKTUÁLNE Nešťastie na východe Slovenska: FOTO Zrútila sa strecha budovy, tri osoby sú nezvestné
POZOR na falošných koledníkov:
Domáce
POZOR na falošných koledníkov: Pri Bratislave operuje skupina podvodníkov, vydávajú sa aj za poštárov či charitu
Podozrenia pribúdajú: Otázniky okolo
Domáce
Podozrenia pribúdajú: Otázniky okolo Lajčáka, Epstein neprišiel do Viedne sám! TRI ŽENY na palube!
MIMORIADNE Prezident podpísal novelu
Domáce
MIMORIADNE Prezident podpísal novelu Trestného zákona!

Ďalšie zo Zoznamu