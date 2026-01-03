SNS ostro reaguje na zásah USA vo Venezuele: Vyzýva PS, aby sa zdržalo cynických a zľahčujúcich komentárov!

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) je presvedčená, že v 21. storočí by mali štáty riešiť vzájomné spory výlučne mierovou cestou a prostredníctvom dialógu. V súvislosti so sobotňajším útokom USA na Venezuelu verí, že sa napätie v regióne nebude eskalovať a nedôjde k vytvoreniu precedensu. Podľa nej by mal takýto vývoj pre globálnu bezpečnosť katastrofálne následky. Strana dodala, že zvolený spôsob riešenia sporov nemá v novodobých dejinách obdobu. Informovali o tom z SNS.
SNS podľa vlastných slov berie na vedomie politické vysvetlenia Spojených štátov amerických k ich krokom. Takéto závažné vojenské zásahy by však podľa nej mali byť v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a realizované na základe príslušných rezolúcií a so súhlasom svetového spoločenstva. „Ak sa svetové veľmoci rozhodnú riešiť vzťahy s menšími štátmi použitím ozbrojenej sily, ide o nebezpečný precedens, ktorý môže viesť k eskalácii napätia a k ďalším ozbrojeným konfliktom,“ uviedla.
Zároveň vyzvala hnutie PS, aby sa v súvislosti s udalosťami vo Venezuele zdržalo cynických a zľahčujúcich komentárov. SNS podľa vlastných slov dôrazne odsudzuje stanovisko hnutia, podľa ktorého „prezident Maduro nebude nikomu chýbať“. „Takéto vyjadrenia odhaľujú cynický prístup liberálnej politiky a uplatňovanie dvojakého metra pri hodnotení medzinárodných udalostí, a to aj v kontexte konfliktu na Ukrajine,“ dodala SNS.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.