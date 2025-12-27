Polícia hlási obrat: Podľa Šutaja Eštoka sa personálna situácia v zbore zlepšuje

BRATISLAVA - Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov. Odišlo ich približne 400. Personálny stav polície by sa tak mal zvýšiť o približne 800 príslušníkov. V koncoročnom rozhovore to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Šéf rezortu považuje takýto prírastok za úspech. Počet policajtov sa podľa neho nezvýšil posledných desať rokov.
Problém v celej EÚ
„Aj ostatné krajiny v rámci Európskej únie majú rovnaké problémy. Ja som sa bavil aj na rokovaniach v Bruseli s mnohými mojimi kolegami, že ten problém s podstavom je, či už je to Maďarsko, Česká republika, ale aj mnohé západné krajiny,“ uviedol minister.
Ako šéf rezortu vnútra doplnil, v roku 2024 prišlo do zboru približne 840 policajtov. Odišlo ich však pre zvýšené výsluhové dôchodky viac ako 2000. Ako doplnil, o prácu v polícii prejavilo záujem v roku 2025 7300 ľudí. Zvýšený záujem pripisuje najmä náborovej kampani, ktorú ministerstvo spustilo v marci.
„Chceme v tom určite pokračovať, možno nejakými modernejšími časťami tej kampane,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako doplnil, polícia sa aktuálne zameriava najmä na príležitostné lákanie nových zamestnancov. „Či sú to rôzne športové podujatia, ktoré sa po celej krajine dejú, od maratónov až po rôzne športové aktivity, kde vždy polícia už odteraz má svoj stánok.“
Náborový bonus ostáva
Rezort vnútra sa podľa ministra zároveň dohodol s ministerstvom financií, že náborový príspevok 5000 eur bude pokračovať aj v najbližších rokoch.