Polícia pátra po nezvestnom 39-ročnom Jakubovi z Bratislavy: Neozval už niekoľko dní! Žiada verejnosť o pomoc

BRATISLAVA - Bratislavská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 39-ročnom Jakubovi Pavlíkovi z Bratislavy. Detaily spresnila na sociálnej sieti.

„Nezvestného naposledy videli v piatok (26. 12.) v mieste bydliska na Hubeného ulici, odvtedy o sebe ani o mieste, kde sa nachádza, nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia. Priblížila tiež, že muž je štíhlej postavy, približne 180 centimetrov vysoký, má dlhé hnedo-svetlé vlasy po plecia, zelené oči a krátku hnedú bradu. Akékoľvek informácie možno oznámiť na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.

