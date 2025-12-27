Varovanie pre vodičov: Na HP Donovaly a Šturec hrozí riziko padania skál a poľadovica

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na horských priechodoch (HP) Donovaly a Šturec hrozí pád skál zo svahov, na ceste medzi Skalkou a Kremnicou je zľadovatený sneh. O rizikách na slovenských cestách informuje v aktualizovanom sobotňajšom predpoludňajšom spravodajstve Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk cestári ďalej informujú, že v hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, sú cesty miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu v hrúbke 1 cm. Povrch diaľničných a rýchlostných úsekov, rovnako i ciest na horských priechodoch je v sobotu predpoludním suchý až vlhký.