Najvyšší súd potvrdil Kristiánovi Kádárovi zo skupiny sátorovcov 20 rokov väzenia: Odvolanie prokurátora zamietol

BRATISLAVA - Druhému najvyššie postavenému členovi zločineckej skupiny sátorovci Kristiánovi Kádárovi potvrdil v utorok Najvyšší súd (NS) SR súhrnný 20-ročný trest väzenia, ktorý mu v auguste uložil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odvolanie prokurátora, ktorý pre Kádára navrhoval 22-ročný trest väzenia, tak NS zamietol. Rozhodnutie je právoplatné.
Senát NS odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že súd prvého stupňa vykonal dokazovanie v prípade výroku o treste v dostatočnom rozsahu, takisto pri výmere trestu ŠTS postupoval v súlade so zákonom. Výrok o treste je preto podľa NS zákonný a správny.
Predseda senátu NS Peter Paluda pred novinármi spresnil, že pri ukladaní trestu pre Kádára zavážila aj jeho spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj jeho správanie sa vo výkone trestu. „Aby som vystihol podstatu, tak najmä preto, akým spôsobom sa Kristián Kádár správal po tom, ako bola vec oznámená v podstate fakticky ním, ako pomáhal orgánom činným v trestnom konaní rozkryť celú zločineckú skupinu sátorovcov a potom aj následne, akým spôsobom sa správal po tom, keď už bol odsúdený v prvom stupni, akým spôsobom sa správa vo výkone trestu odňatia slobody, tak ako som to povedal v odôvodnení rozhodnutia,“ vysvetlil rozhodnutie NS Paluda.
Prokurátor pôvodne žiadal 25 rokov
Prokurátor Bohdan Čeľovský vo svojom odvolaní pôvodne navrhoval pre Kádára 25 rokov väzenia, avšak modifikoval ich na 22 rokov vzhľadom na to, že Kádár naďalej spolupracuje s políciou pri objasňovaní trestných činov.
Kádára pôvodne odsúdil ŠTS v roku 2019 na 25-ročný trest odňatia slobody. V auguste mu v obnovenom procese ŠTS uložil súhrnný 20-ročný trest väzenia. Výrok o vine, ktorá sa týkala štyroch zavraždených a zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zostal nezmenený. Prokurátor navrhol Kádárovi ponechať pôvodný 25-ročný trest vzhľadom na závažnosť skutkov, za ktoré bol uznaný za vinného. Bol „dvojkou“ mafiánskeho gangu po bosovi Ľudovítovi Sátorovi, za vraždu ktorého bol odsúdený. Po vyhlásení rozsudku si prokurátor ponechal lehotu na podanie odvolania. Kádár sa vtedy práva podať odvolanie vzdal.
Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010. Páchali násilnú a majetkovú trestnú činnosť, najmä vraždy, likvidovali aj členov konkurenčného gangu pápayovcov a tzv. biele kone. Sátorovci v počte vrážd nemajú konkurenciu nielen na území Slovenska.