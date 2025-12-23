ÚTOK vo vlaku do Bratislavy! Agresívny cestujúci napadol člena personálu: Zasahovala polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Leo Express, Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
DUNAJSKÁ STREDA - Agresívny cestujúci napadol v utorok popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. Potvrdil to hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.
Na miesto bola podľa jeho slov privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.