Na generálnu skúšku elektronickej maturity sa prihlásilo vyše 8600 žiakov

BRATISLAVA - Na generálnu skúšku elektronickej maturity, ktorá sa uskutoční 10. februára, sa prihlásilo vyše 8600 žiakov. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že záväzné počty prihlásených študentov na elektronickú maturitnú skúšku budú známe po generálnej skúške. Tá slúži ako posledná možnosť overenia pripravenosti škôl aj samotných maturantov.
Uzávierka prihlasovania na elektronickú maturitnú skúšku nasleduje po generálnej skúške. „Očakávame zapojenie vyše 95 percent stredných škôl, ktoré majú technické a organizačné predpoklady na realizáciu elektronickej maturity,“ uviedli z ministerstvaEvidujú aj zopár škôl, na ktorých sa nenašli študenti so záujmom o elektronickú maturitu. „Ide najmä o školy, ktoré majú žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo maturantov na dištančnom štúdiu,“ priblížili.
Zároveň podotkli, že v uplynulých týždňoch Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s ministerstvom a so psychológmi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo centier poradenstva a prevencie navštívili viaceré školy naprieč celým Slovenskom, kde zástupcovia diskutovali so študentmi o ich obavách v súvislosti s elektronickou formou maturity. Žiaci od školského roka 2025/2026 budú mať možnosť maturovať v externej časti zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry elektronicky. No nie je pre žiakov povinná. Ide o možnosť, ktorú školy môžu využiť vo svoj prospech.
Zapojiť sa môžu aj integrovaní žiaci, pokiaľ ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nevyžadujú úpravu obsahu skúšky. Ako objasnili z ministerstva, v súčasnosti sú na elektronickú maturitu prihlásení viacerí integrovaní žiaci a aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých potreby si vyžadujú len predĺženie času skúšky. V tomto školskom roku však elektronická maturita nie je dostupná žiakom, ktorí potrebujú modifikovaný obsah, a to z dôvodu kapacitného zamerania projektu. „Samotná platforma však technicky umožňuje úpravy obsahu aj formy testovania pre žiakov so špeciálnymi potrebami, preto s ich zapojením počítame v ďalších rokoch, keď bude možné tieto funkcionality plnohodnotne nasadiť a otestovať,“ dodali z rezortu.