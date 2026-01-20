Hororový nález záchranárov: Nelegálne jasle ukrývali desiatky detí v skriniach! Dve ZOMRELI

JERUZALEM - Dve deti zahynuli a ďalších 53 utrpelo zranenia pri dnešnom nešťastí v jasliach v Jeruzaleme. Príčina a okolnosti tragédie sú zatiaľ neznáme, uvádza server The Times of Israel (ToI). Jasle, ktoré podľa servera fungovali bez úradného povolenia, sa nachádzajú v štvrti Romema s výrazným zastúpením komunity ultraortodoxných židov. Dve deti zahynuli a ďalších 53 utrpelo zranenia pri dnešnom nešťastí v jasliach v Jeruzaleme. Príčina a okolnosti tragédie sú zatiaľ neznáme, uvádza server The Times of Israel (ToI). Jasle, ktoré podľa servera fungovali bez úradného povolenia, sa nachádzajú v štvrti Romema s výrazným zastúpením komunity ultraortodoxných židov.
Obeťami sú deti vo veku tri a štyri mesiace. Hospitalizované deti mali problémy s dýchaním. Samotné jasle boli zriadené v niekoľkých susediacich bytoch. Polícia v súvislosti s incidentom zadržala troch zamestnancov, ktorí sa o deti starali, aby ich vypočula.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy a maloleté osoby!
Zábery izraelských televíznych staníc odhalili stiesnené priestory, v ktorých deti prebývali. Záchranári pre ToI uviedli, že deti spali v skriniach, na chodbách aj v blízkosti toaletných mís, čo potvrdzujú aj ďalšie zábery z miesta činu. Klimatizácia bola navyše nastavená na extrémne vysokú teplotu, ktorú záchranné zložky označili za život ohrozujúcu.
Podľa stanice Kan jasle poskytovali starostlivosť deťom do troch rokov. Ministerstvo školstva uviedlo, že o existencii tohto zariadenia vôbec nevedelo a nikdy nedostalo žiadnu žiadosť o vydanie povolenia na jeho prevádzku.