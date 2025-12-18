Tragédia pred nemocnicou v Brezne! Vodič zachytil pri cúvaní chodca, neprežil

BREZNO - K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu (17. 12.) popoludní pred vchodom do nemocnice v Brezne. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič dodávky pri cúvaní zachytiť 87-ročného chodca. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Polícia podrobila 41-ročného vodiča dodávky dychovej skúške na alkohol a tiež orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom. Na mieste bol prítomný i znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Vodiči si musia pri cúvaní na parkoviskách počínať opatrne
Na vodičov a chodcov apeluje, aby boli mimoriadne obozretní. Vodiči si musia pri cúvaní na parkoviskách počínať opatrne a dôsledne sledovať situáciu v okolí vozidla. Rovnako tak si musia chodci uvedomiť, že je pre nich mimoriadne nebezpečné pohybovať sa v priestore cúvajúceho vozidla. „Takzvaný slepý uhol pri cúvaní je oblasť za autom a po stranách, ktorú vodič nevidí v spätných zrkadlách. Je to nočná mora vodičov, ktorá vedie k nehodám najmä, ak vozidlo nie je vybavené technológiami ako cúvacie senzory či kamery,“ dodala polícia.