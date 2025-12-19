Polícia pátra po nezvestných súrodencoch Biharyových z Pezinka

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia pátra po nezvestných súrodencoch z Pezinka. Ide o 17-ročného Ľuboša Jozefa Biharyho a 16-ročnú Janku Biharyovú. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Obaja súrodenci boli naposledy videní v mieste trvalého bydliska dňa 17. decembra, odkiaľ vo večerných hodinách odišli a doposiaľ o sebe nepodali žiadne správy. Miesto ich súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ priblížili policajti.
Janka Biharyová má 175 centimetrov. Je zavalitej postavy. Má čierne dlhé vlasy a hnedé oči. Ľuboš Jozef Bihary má 180 centimetrov a je zavalitej postavy. Má čierne krátke vlasy a hnedé oči. Polícia prosí ľudí, aby akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu súrodencov oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.