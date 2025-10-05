Slováci majú pred sebou veľkolepé nebeské divadlo: Nadíde superspln a doplní ho kométa zo stredoveku!

BRATISLAVA - Na oblohe sa chystá veľké nebeské predstavenie, aké sme už stáročia nezažili. Už čoskoro sa totiž zažiari supermesiac v splne a neskôr sa pridá aj vzácna kométa – ba dokonca nie jedna, ale rovno dve. Október tak bude počas večerov najromantickejší mesiac.
Prvé z týchto nebeských predstavení uvidíme už o pár hodín v pondelok 6. októbra, keď Mesiac vstúpi do splnu. Na udalosť upozornil web Sky at Night Magazine britskej verejnoprávnej BBC. Nepôjde však o obyčajný spln, ale o superspln – teda moment, keď je Mesiac najbližšie k Zemi na svojej eliptickej dráhe. Preto sa nám bude zdať väčší a jasnejší než zvyčajne.
Prečo tá oranžová farba?
Ako pripomína BBC, rozdiel je najvýraznejší, keď Mesiac visí nízko nad obzorom. Vtedy môže mať aj výraznú oranžovú farbu – spôsobuje ju zemská atmosféra, ktorá rozptyľuje modré svetlo a prepúšťa dlhšie, červené vlnové dĺžky.
Októbrový superspln má tradičné meno „Mesiac žatvy“. Názov pochádza od pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky a do širšieho povedomia sa dostal v minulom storočí vďaka Farmárskemu almanachu. Podľa tradície práve tento spln pomáhal farmárom pri posledných žatvách pred príchodom zimy.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Kométa zo stredoveku
V nasledujúcich dňoch sa však bude konať aj prídavok v podobe zjavenia aj vzácnej kométy, ktorú ľudia naposledy videli v stredoveku. Október tak sľubuje pohľad na vesmír, ktorý si budeme pamätať ešte dlho.
Kométa bude k našej planéte najbližšie pravdepodobne v utorok 21. októbra 2025.