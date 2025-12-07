UNIKÁTNE zábery z Tatier: Miroslavovi sa o TOMTO ani nesnívalo! VIDEO Neuveríte, čo sa mu podarilo

POPRAD - Slovák Miroslav zažil v Tatrách pri Sliezskom dome nezabudnuteľný moment, keď natočil rysa v bezprostrednej blízkosti. Toto plaché zviera sa ľuďom neukazuje často, no Miroslavovi sa podarilo zachytiť jedinečné zábery, ktoré už videli tisíce ľudí.
Vidieť naživo rysa sa nepodarí len tak každému. Slovák Miroslav však patrí medzi tých štastných, ktorí nielen videli túto šelmu na vlastné oči a v neuveriteľnej blízkosti, ale ju stihli aj natočiť. Podarilo sa mu to v Tatrách neďaleko Sliezskeho domu. "Ani sa nám nesnívalo, že niečo také dnes zažijeme," uviedol Miroslav, ktorý na sociálnej sieti zverejnil z tohto jedinečného stretnutia video. Jeho zábery prezdieľala aj stránka Tatromaniak.
Video získalo stovky reakcií. "Tak to bolo obrovské šťastie takto stretnúť rysa. Veľa fotografov zvierat hodiny čakajú zamaskovaní a nemajú koľkokrát žiadnu fotku," píše Miroslava. "Krása, rešpekt," zhodujú sa mnohí v komentároch. Viacerí ocenili aj majiteľovho psa, ktorý na vodítku v pokoji sedí a iba situáciu sleduje. Podľa nich zvládol situáciu v prírode ukážkovo. "Obdivujem, že pes tak poslušne sedí, ja by som svojho neudržala," zareagovala Marta.