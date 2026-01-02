Grécko vyradilo cez 300-tisíc študentov univerzít: TOTO je dôvod

ATÉNY - V Grécku bolo z univerzitného štúdia vyradených viac ako 300.000 neaktívnych študentov, čím sa oficiálny počet študentov v krajine znížil takmer o polovicu. V piatok o tom infomovalo ministerstvo školstva, píše agentúra AP.
„Štatút študenta nie je platný celoživotne na žiadnej modernej európskej univerzite,“ povedala ministerka školstva Sofia Zacharaki. „Chceme tituly s hodnotou, ktoré odrážajú úsilie, zručnosti a vášeň,“ dodala. Podľa údajov ministerstva sa v roku 2025 o opätovný zápis úspešne uchádzalo približne 35.000 študentov a zo štvorročných študijných programov štátnych univerzít bolo teraz vyradených 308.605 študentov prijatých pred rokom 2017.
Najnovší krok vlády
Najnovší krok vlády umožnila legislatívna zmena proti predlžovaniu štúdia, čo malo podľa pôvodného zámeru uľahčiť celoživotné vzdelávanie. Študenti si mohli v štúdiu spraviť dlhodobé prestávky, počas ktorých pracovali na plný úväzok. Podľa ministerstva školstva študenti s prerušeným štúdiom nepredstavovali pre univerzity žiadnu priamu finančnú záťaž, ale vytvárali administratívne ťažkosti.
Odporcovia konzervatívnej vlády prevažne z akademickej obce poukazujú na to, že tzv. program druhej šance nedokázal napraviť problémy spôsobené finančnou krízou v Grécku. Podľa údajov Úradu pre vyššie vzdelávanie z roku 2024 na 25 verejných vysokých školách študuje mierne viac ako 350.000 aktívnych študentov. Bakalárske študijné programy zvyčajne financuje vláda a donedávna v Grécku fungovali iba verejné univerzity. Postupne sa však presadzujú aj súkromné univerzity. „Vďaka aktualizovaným zoznamom študentov získavajú univerzity možnosť presnejšieho plánovania,“ povedal námestník ministra školstva Nikos Papaioannou, čo tiež zlepší akademickú kvalitu a kritériá pre hodnotenie gréckych univerzít v medzinárodných rebríčkoch.