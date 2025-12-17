Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť?

Vianoce sú za dverami a mnohí z nás už finišujú svoje vianočné prípravy. Chceme, aby sa stoly prehýbali dobrotami, zemiakový šalát chutil presne ako od babičky, aby pod stromčekom žiarili detské oči a aby návšteva odchádzala s pocitom, že sme sa o ňu kráľovsky postarali. Lenže potom príde obava, ako nadchádzajúce sviatky ustojí naša peňaženka.

Žijeme v dobe, kedy si každý dvakrát rozmyslí, na čo minie svoje ťažko zarobené peniaze. Často nás však máta zakorenený predsudok: „Ak to má byť naozaj dobré, musí to byť drahé.“ Mnohí preto v obave, aby nepokazili Štedrý večer, kladú do košíka drahé značkové produkty. Je to ale naozaj nutné?

Vianočná hostina bez kompromisov:
Kvalita za výhodné ceny, to sa oplatí

Všimli ste si, že tie najlepšie klobásy, či čokolády v testoch a prieskumoch často nie sú tie od veľkých medzinárodných výrobcov, ale bodujú privátne značky reťazcov? Dôkazom je aj diskontný reťazec Lidl. Jeho značky pravidelne získavajú prestížne ocenenia ako napríklad Best Buy Award či Qudal.

Čo to znamená pre vás? V Lidli si môžete dopriať prvotriednu kvalitu bez toho, aby ste platili „prirážku za značku“. Za výhodnú cenu si tak môžete dopriať poctivé mäsové výrobky, výberové údeniny, exkluzívne syry, ale aj nápoje či orechy, ktoré chutia svetovo, no majú rozumnú cenu.

Vianočná hostina bez kompromisov:
Diskontný reťazec je svojimi privátnymi značkami charakteristický. Tie mu umožňujú poskytnúť výhodnejšiu cenu a má tiež priamy dosah na kvalitu. Nájdete ich naprieč sortimentom, vo všetkých tovarových kategóriách vrátane drogérie a spotrebného tovaru. Základná idea je jednoduchá – kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou. Pretože to čo je kvalitne a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé.

Všetko na jednom mieste

Mnohým na predvianočnej nálade nepridáva ani behanie po meste. Mäso kúpite v jednom obchode, sladkosti v ďalšom, darčeky v hračkárstve, potreby pre domácich majstrov v špecializovanom supermarkete. Lidl je odpoveďou aj na tento problém. Pod jednou strechou nájdete všetko, čo potrebujete na prežitie zázračných Vianoc – či už ide o kvalitné mäso, chutné sladkosti, kompletný sortiment pre najmenších Lupilu či darčeky pre celú rodinu.

Vianočná hostina bez kompromisov:
V Lidli nájdete bohatú ponuku spotrebného tovaru, ktorý zaručene poteší malých i veľkých. Drevené hračky z Lidla nájdeme azda v každej domácnosti – sú kvalitné, trvácne a rozvíjajú detskú fantáziu. A pre dospelých? Kutila potešíte náradím Parkside a mamu či sestru vychytávkou do kuchyne či štýlovým oblečením Esmara.

Ak chcete na sviatky niečo extra, nemusíte ísť do drahých prémiových obchodov. Privátna značka Deluxe v Lidli ponúka pestrý výber exkluzívnych produktov. Či už sú to krevety na predjedlo, kvalitné paštéty, prémiové dezerty alebo syry. Za zlomok ceny si doma spravíte hostinu ako v drahej reštaurácii.

Vianočná hostina bez kompromisov:
K sviatkom neodmysliteľne patrí aj sladké. Pod značkou Favorina v Lidli nájdete skutočnú chuť Vianoc. Či už kúpite čokoládové figúrky, pralinky alebo adventné kalendáre, každá dobrota sa teraz stáva aj malým gestom solidarity. Stačí si vybrať ktorúkoľvek zo sladkých dobrôt obľúbenej privátnej značky Favorina a za každý predaný kus Lidl venuje jeden cent ľuďom v núdzi. Potešíte nielen seba alebo svojich najbližších, ale aj tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Nakupovať v Lidli sa jednoducho oplatí

Vianoce nemajú byť o strese z prázdnej peňaženky. Majú byť o spolupatričnosti, pohode a radosti z dobrého jedla v kruhu rodiny. Lidl nám ukazuje, že si to všetko môžeme dopriať bez kompromisov. Ušetriť ešte výraznejšie môžete aj prostredníctvom vernostného programu Lidl Plus. Vďaka kupónom môžete ešte pred Vianocami získať zľavu až do 10 % hodnoty vášho nákupu a dopriať si tak ešte štedrejšie sviatky.

Preto, keď budete tento rok písať nákupný zoznam, spomeňte si na jednoduchú vec: Najlepšie Vianoce nie sú tie najdrahšie, ale tie, ktoré si užijete bez starostí. A plný košík dobrôt z Lidla je ten najlepší začiatok. Pretože nakupovať v Lidli sa skutočne oplatí.

- reklamná správa - 

Dnes je deň sv. Lazára, jeho ostatky sú uložené v cyperskej Larnake
Cestovanie
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnym témam
Správy
Vedci z UKF pomocou experimentov ukážu žiakom, ako funguje elektrina
Správy

Domáce správy

Viliam Karas.
KDH kritizuje vplyv konsolidačných opatrení na strednú triedu: Navrhuje vlastné zmeny
Domáce
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Pri železničnej trati
Domáce
FOTO Hotová POHROMA pre Kotlára:
Domáce
Lyžovačka vo Vysokých Tatrách štartuje už v sobotu: Novinky v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese
Prešov

Zahraničné

Susie Wilesová
Zahraničné
Ivo Lukačovič
Zahraničné
Devätnásť krajín EÚ vyzvalo
Zahraničné
Andrej Babiš
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Bratislavské módne dni -
Domáci prominenti
Gwyneth Paltrow so synom
Zahraniční prominenti
Václav Vydra a Jana
Domáci prominenti
Český herec čelí vážnemu
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pražská zoo smúti za
Zaujímavosti
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších
dromedar.sk
FOTO Slabé klopanie z rakvy
Zaujímavosti
Demencia nemusí byť osud:
Zaujímavosti

Dobré správy

Významná správa pre stanicu
trnava.zoznam.sk
Slováci sa pýtali, odborníci
openiazoch.sk
Romantický pobyt či wellness
plnielanu.sk
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Domáce

Ekonomika

Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
ATP
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Parašport
Takýto zápas si zaslúži vypredané tribúny: Nitru čaká špeciálny a výnimočný hokejový večer
Tipsport liga
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Konferenčná liga

Auto-moto

Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce

Technológie

Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Technológie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Autá
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Veda a výskum
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Aplikácie a hry

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Pre kutilov

Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty

Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Partnerské vzťahy
