KDH, PS, SaS a Hnutie Slovensko zvolávajú mimoriadny výbor pre železničný incident

BRATISLAVA - Opozičné KDH spolu s Progresívnym Slovenskom (PS), stranou Sloboda a solidarita (SaS) a Hnutím Slovensko zvolávajú v súvislosti so železničným incidentom mimoriadny výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uviedol to komunikačný odbor KDH.
„V posledných týždňoch s veľkým znepokojením sledujeme dianie na našich železniciach. Dnešná udalosť pri Liptovskom Hrádku potvrdila, že nie je možné ďalej čakať na riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť prepravy ľudí vlakovou dopravou a nebudú sa opakovať nebezpečné situácie či dokonca zrážky vlakov,“ priblížili kresťanskí demokrati. Namiesto rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov by sa mala vláda konečne venovať tomu, čo je skutočne životne dôležité - bezpečnosti cestovania železničnou dopravou. Mimoriadne udalosti sa množia, systém zlyháva, uviedlo KDH.
archívne video
Aj preto podpredseda KDH Igor Janckulík v spolupráci s opozičnými poslancami z PS, SaS a Hnutia Slovensko zvoláva mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na utorok (16. 12.) o 13. hodine, na ktoré budú pozvaní zástupcovia ministerstva dopravy, ako aj generálni riaditelia ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zástupcovia odborových združení. Riešenie tohto problému už nemožno podľa KDH ďalej odkladať.