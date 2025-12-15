Dráma na východe Slovenska: Hádka sa zmenila na boj o život! Zásah polície

NIŽNÁ RYBNICA - V obci Nižná Rybnica v okrese Sobrance došlo vo štvrtok (11. 12.) krátko pred polnocou k incidentu, pri ktorom utrpela jedna osoba vážne zranenia. Po fyzickom útoku musela byť hospitalizovaná v život ohrozujúcom stave. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, podozrivú osobu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vzniesol jednej osobe obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu,“ uviedla polícia s tým, že obvinená osoba je v súčasnosti vo väzbe.
Obe osoby boli pod vplyvom alkoholu a slovná výmena názorov vyústila do fyzického konfliktu. Polícia dodala, že vyšetrovanie naďalej pokračuje a všetky okolnosti skutku budú predmetom ďalšieho dokazovania